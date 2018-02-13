Командующий войсками ЮВО посетил реабилитационный центр в Ереване

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев – РИА Новости. Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников в ходе рабочей поездки в Армению посетил новый реабилитационный центр защитников Отечества в Ереване по приглашению министра обороны Армении Вигена Саркисяна, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Командующему войсками ЮВО показали современное медицинское учреждение, укомплектованное новейшим лечебным и реабилитационным оборудованием", — сказал он.

После завершения осмотра лечебного учреждения Дворников отметил положительный опыт армянских специалистов в практике организации медицинского обеспечения военнослужащих, добавил Астафьев.

В рамках трехдневной рабочей поездки в Армению командующий войсками ЮВО проверит организацию боевой подготовки и повседневной деятельности российской военной базы округа, дислоцированной в республике. Также генерал-полковник оценит состояние объектов инфраструктуры военных городков в Ереване и Гюмри, где размещаются российские военнослужащие и их семьи.

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