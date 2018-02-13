ЦВО получил три пусковые установки тяжелых огнеметных систем "Солнцепек"

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Комплект из трех пусковых установок тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" поступил по гособоронзаказу в полк радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Алтайском крае, сообщил РИА Новости во вторник помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

"Ротный комплект из трех пусковых установок ТОС-1А "Солнцепек" поступил по гособоронзаказу в полк РХБЗ, дислоцированный в Алтайском крае", — сказал Рощупкин.

Он отметил, что экипажи, укомплектованные военнослужащими по контракту, заблаговременно прошли обучение на новых образцах техники.

ТОС-1А создана на базе танка Т-72. "Солнцепек" может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Огнеметная система предназначена для поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника.