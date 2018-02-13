Спецназ Балтфлота взорвал боеприпасы времен войны в Финском заливе

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Водолазы отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота (БФ) уничтожили в Финском заливе боеприпасы, лежавшие на грунте со времен Великой Отечественной войны, одна немецкая морская мина поднята на поверхность для передачи в кронштадтский выставочный комплекс, сообщает Минобороны России.
Отмечается, что лежащие на глубине 30-40 метров взрывоопасные объекты обнаружены специальными техническими средствами, затем с помощью телеуправляемых роботов под наблюдением водолазов на них были установлены накладные заряды и выполнено девять подрывов.
Операцию по уничтожению торпед, снарядов и мин времен Великой Отечественной войны морской спецназ БФ начал в ноябре 2017 года, когда боевые пловцы обнаружили, классифицировали и уничтожили на месте четыре боеприпаса, произведенные в Германии и СССР.