Евкуров призвал пособников ликвидированных боевиков сдаться добровольно

НАЛЬЧИК, 13 фев – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал добровольно явиться в правоохранительные органы пособников боевиков, ликвидированных в субботу, 10 февраля, в ходе контртеррористической операции в Назрановском районе республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.

В субботу, 10 февраля, в Ингушетии в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы двое бандитов, причастных к деятельности террористической направленности. У них были обнаружены два автомата, два готовых к применению самодельных взрывных устройства в виде "пояса смертника", компоненты для изготовления СВУ, боеприпасы, гранаты и специальное снаряжение. По данным НАК, один из уничтоженных бандитов находился в федеральном розыске в связи с участием в боевых действиях на стороне террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Источник сообщил РИА Новости, что оба боевика являлись уроженцами Дагестана, 1976 и 1996 годов рождения.

"Глава Ингушетии в ходе заседания антитеррористической комиссии заявил, что все пособники уничтоженных боевиков будут установлены и привлечены к ответственности. Он также призвал всех, кто контактировал с бандитами, добровольно явиться в органы правопорядка, Совет Безопасности или в адаптационную комиссию, где им будет оказано значительное снисхождение в рамках закона", — говорится в сообщении.