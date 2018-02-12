Командующий войсками ЮВО прибыл с рабочим визитом в Армению

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев – РИА Новости. Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников прибыл на российскую военную базу в Армении, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

В первый день рабочей поездки Дворников проверил организацию несения боевого дежурства летчиками российской авиабазы Эребуни, а также осмотрел объекты инфраструктуры военного аэродрома и военных городков в Ереване, где размещаются российские военнослужащие и их семьи, отметил глава пресс-службы.

"Генерал-полковник Дворников также ознакомился с ходом строительства, ремонтом служебных общежитий семейного типа авиационной части и школы для детей российских военнослужащих на базе одного из военных городков в столице Армении", — сказал Астафьев.

В течение нескольких дней командующий войсками ЮВО изучит перспективы развития объектов российской военной базы в Гюмри и примет участие в мероприятиях в составе объединенного штаба вооруженных сил России и Армении, добавил Астафьев.

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