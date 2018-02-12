Минобороны опубликовало видео испытания новой противоракеты

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео испытания новой ракеты системы ПРО.
На видеоролике, опубликованном на официальной странице военного ведомства во "ВКонтакте", показан момент пуска ракеты.
Все технические характеристики новой противоракеты "значительно превосходят" аналогичные показатели у средств, стоящих сегодня на вооружении, заявил заместитель командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС полковник Андрей Приходько.
Система ПРО
Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил. Она защищает Москву от ударов с воздуха, а также помогает системам предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Новые противоракеты поступят на подмосковный полигон в Софрино.
В 2014 году начались испытания противоракет новой системы А-235.