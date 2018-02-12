Минобороны опубликовало видео испытания новой противоракеты

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео испытания новой ракеты системы ПРО.

Пуск прошел в Казахстане на полигоне Сары-Шаган, противоракета успешно поразила условную цель.

На видеоролике, опубликованном на официальной странице военного ведомства во "ВКонтакте", показан момент пуска ракеты.

Все технические характеристики новой противоракеты "значительно превосходят" аналогичные показатели у средств, стоящих сегодня на вооружении, заявил заместитель командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС полковник Андрей Приходько.

Система ПРО

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил. Она защищает Москву от ударов с воздуха, а также помогает системам предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Новые противоракеты поступят на подмосковный полигон в Софрино.

Сейчас за оборону столицы отвечает система противоракетной обороны А-135. Ее разработка началась в 1971 году, а первые пуски прошли в 1979-м. А-135 состоит из радиолокационной станции "Дон-2Н" в подмосковном Софрино, командно-вычислительного пункта 5К80 в Пушкино и нескольких стрельбовых комплексов, оснащенных противоракетами ближнего перехвата 53Т6.

В 2014 году начались испытания противоракет новой системы А-235.