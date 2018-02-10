В МЧС оценили возможность использования против России ядерного оружия

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Применение противником оружия массового поражения, в том числе ядерного, в возможном военном конфликте с Россией маловероятно, говорится в опубликованном научно-методическом труде МЧС РФ.
По мнению спасателей, осуществлять ее следует только из опасных зон воздействия вторичных поражающих факторов — радиоактивных и химических заражений, катастрофических затоплений, пожаров и так далее.
В современной войне основными объектами воздействия будут являться пункты управления, информационные центры, критически важные объекты, а также объекты жизнеобеспечения населения, считают спасатели.
По оценке экспертов ведомства, наиболее вероятными опасностями для населения могут стать не поражающие факторы ядерного оружия (воздушная ударная волна и радиоактивное загрязнение), а вторичные факторы техногенных аварий, которые возникают при локальном поражении высокоточным оружием потенциально опасных и критически важных объектов.
Прежде всего, к ним относятся химическое и радиоактивное загрязнение, а также пожары и катастрофические затопления.