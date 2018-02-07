МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Москва и Кабул прорабатывают возможность визитов в Россию советника президента Афганистана по нацбезопасности, главы МВД и министра транспорта, помимо этого в Москву приглашен глава минобороны республики, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Седьмая Московская конференция по международной безопасности пройдет 4-5 апреля.

"Министр обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами приглашен для участия в седьмой Московской конференции по международной безопасности в апреле текущего года. Кроме того, в том же месяце ожидаем приезда в Сочи на девятую Международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, советника президента ИРА по нацбезопасности Мохаммада Ханифа Атмара. Заинтересованность посетить Москву выражает глава МВД ИРА Ваис Ахмад Бармак", — заявил Кабулов.

По словам российского дипломата, "в стадии проработки находится организация визита министра транспорта Мохаммад Хамид Тахмаси".

"Рассчитываем, что приезд высокопоставленных представителей правительства ИРА в Россию позволит обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе нашего содействия афганским национальным силовым структурам, а также развития сотрудничества в экономической сфере", — добавил Кабулов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 8 февраля в 8.00