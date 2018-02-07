"Рособоронэкспорт" за год заключил контракты на 15 миллиардов долларов

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Специальный экспортер российского оружия и военной техники "Рособоронэкспорт" в 2017 году заключил оружейные контракты на сумму около 15 миллиардов долларов с 53 странами, сообщает пресс-служба компании.

"В 2017 году "Рособоронэкспорт" подписал контрактных документов на сумму около 15 миллиардов долларов с заказчиками из 53 стран мира. В этом есть значительный вклад более 7,5 тысяч предприятий машиностроительного комплекса страны. Они добились немалых успехов в технологической и производственной сферах, обеспечив России лидирующие позиции на мировом оружейном рынке", — цитируется в сообщении гендиректор РОЭ Александр Михеев.

Выход на новые оружейные рынки в 2017 году проходил на фоне "беспрецедентного давления" ряда стран Запада и недобросовестной конкуренции с их стороны, констатировал Михеев.

"Несмотря на это, нам удается осваивать новые внешние рынки, обеспечивая стабильное пополнение государственного бюджета, а за счет этого – достойную жизнь семьям миллионов работников машиностроительной отрасли", — добавил глава "Рособоронэкспорта".

По его словам, эти возможности открылись "во многом из-за роста качества и расширения номенклатуры продукции военного назначения, поставляемой нами на экспорт".

Ранее помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в интервью газете "Коммерсант" заявил, что Россия в 2017 года, в целом, заключила оружейные контракты на сумму около 16 миллиардов долларов.

Помимо "Рособоронэкспорта", право на внешнеэкономическую деятельность в сфере ВТС имеет ряд холдинговых компаний, однако самостоятельно они могут заключать контракты лишь на поставки запчастей и сервис.