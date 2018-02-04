Охота на волков. Беглые палачи Третьего рейха, не скрывшиеся от правосудия

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Победа антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и последовавший за ней Нюрнбергский трибунал стали торжеством исторической справедливости, однако финальную точку не поставили: сотням нацистских преступников и их приспешников удалось скрыться от правосудия. После 1945 года на них объявили настоящую охоту по всему миру и некоторых вылавливают до сих пор. Одного из самых одиозных гитлеровских палачей — Лионского Мясника Клауса Барби — заслуженное возмездие настигло ровно 35 лет назад: 4 февраля 1983-го Боливия выдала его Франции. РИА Новости — о самых известных беглых нацистских преступниках, которых удалось поймать и привлечь к ответственности спустя годы после войны.

Консультант американцев

Гауптштурмфюрер СС Клаус Барби — один из главных врагов французского Сопротивления. Должность шефа гестапо в Лионе он занял в ноябре 1942-го, когда немецкие войска захватили юг Франции, управляемый режимом Виши. Лионский Мясник — так его прозвали повстанцы. И было за что: эсэсовец пытал взрослых и детей электрическим током, травил людей собаками, избивал заключенных стальной трубой. С одного из лидеров Сопротивления он с подручными заживо содрал кожу. В апреле 1944-го по его личному приказу из приюта в Изьё в Освенцим отправили 44 еврейских ребенка. По мнению историков, Лионский Мясник виновен в гибели более 14 тысяч человек. За столь высокую "результативность" Гитлер пожаловал ему Железный крест первого класса.

© AFP 2018 Немецкий военный преступник Клаус Барби. 25 января 1972 © AFP 2018 Немецкий военный преступник Клаус Барби. 25 января 1972

После войны французы заочно приговорили Барби к смертной казни. Эсэсовец скрывался в Германии, а в 1947-м был завербован тайной службой CIC (корпус контрразведки армии США) для ведения антикоммунистической деятельности в Европе. Американцев особенно интересовала жестокая методика допросов, которой прославился нацист. В 1951-м они помогли Лионскому Мяснику под именем Клауса Альтмана эмигрировать в Боливию, где он какое-то время консультировал командование антипартизанских правительственных сил. Франции удалось добиться выдачи нациста только в 1983-м. Четвертого июля 1987-го его осудили за преступления против человечности и приговорили к пожизненному заключению. Бывший эсэсовец скончался от рака 25 сентября 1991 года в тюремной камере в возрасте 77 лет.

Идеолог холокоста

Оберштурмбанфюрер Адольф Эйхман в гитлеровской империи отвечал за "окончательное решение еврейского вопроса". После визита в Освенцим в 1941 году он санкционировал отправку евреев в лагеря смерти. В августе 1944-го Эйхман представил Гиммлеру отчет об уничтожении четырех миллионов человек. После поражения Германии он выдал себя за лейтенанта СС, воевавшего на Восточном фронте, и бежал в Италию. Дождавшись от аргентинских властей разрешения на эмиграцию, Эйхман отправился за океан с фальшивым паспортом на имя беженца Риккардо Клемента.

© AP Photo / Str Адольф Эйхман в тюрьме города Рамле, Израиль. 15 апреля 1961 © AP Photo / Str Адольф Эйхман в тюрьме города Рамле, Израиль. 15 апреля 1961

В Аргентине оберштурмбанфюрер завел семью, работал в представительстве "Мерседес-Бенц". Однако в 1958-м на его след вышла израильская разведка "Моссад". Операцию по поимке Эйхмана возглавил лично Иссер Харель, директор спецслужбы. Все в группе захвата были добровольцами, большинство из них пострадало от нацистов в годы Второй мировой. Эйхмана схватили прямо на улице Буэнос-Айреса 11 мая 1960-го. Ему вкололи мощный транквилизатор и 20 мая вывезли в Иерусалим на самолете израильской авиакомпании "Эль-Аль". Суд над нацистом завершился 15 декабря 1961-го вынесением смертного приговора. Адольфа Эйхмана повесили в ночь с 31 мая на 1 июня 1962-го в тюрьме города Рамле.

Амбициозный палач

Гауптштурмфюрер СС Франц Штангль был комендантом концентрационных лагерей Собибор (до сентября 1942-го) и Треблинка (до начала 1944-го). При нем на этих "фабриках смерти" было убито от 800 тысяч до миллиона человек. За цвет мундира он получил от заключенных прозвище Белая Смерть, хотя сам дистанцировался от жестокостей персонала и выполнял свою работу бесстрастно. Позднее Штангль заявлял, что не испытывал ненависти к евреям и был равнодушен к идеологии, а просто реализовывал свои профессиональные амбиции.

© AP Photo / Heinz Ducklau Нацистский военный преступник Франц Штангль. 23 декабря 1970 © AP Photo / Heinz Ducklau Нацистский военный преступник Франц Штангль. 23 декабря 1970

В 1948 году он бежал в Италию, а оттуда — в Сирию. Там прожил три года под своим именем. В 1951-м гауптштурмфюрер перебрался в Бразилию, где жил и работал на заводе "Фольксваген" в городе Сан-Паулу. В начале 1960-х немецкие спецслужбы вышли на его след, военного преступника арестовали. В 1967-м его выдали властям ФРГ, в 1970-м приговорили к пожизненному лишению свободы. Нацист умер 28 июня 1971 года в тюрьме Дюссельдорфа.

Женщина-смерть

Антонина Макарова не служила в СС, не руководила концлагерями, не ставила опыты на заключенных и не придерживалась идеологии нацизма. Тем не менее от преступлений этой женщины стынет в жилах кровь. Макарова была самым известным палачом так называемой Локотской республики, созданной на Брянщине советскими коллаборационистами. Сначала Макарова недолго "работала" проституткой у полицаев, а потом немецкие оккупационные власти поручили ей другую задачу — казнить подпольщиков, коммунистов, партизан и просто "неблагонадежных элементов". Ей выдали пулемет максим. Тонька-пулеметчица, как ее прозвали коллаборационисты, регулярно проводила расстрелы. По самым скромным прикидкам, она убила более полутора тысяч человек.

Антонина Макарова-Гинзбург (Тонька-пулеметчица) Антонина Макарова-Гинзбург (Тонька-пулеметчица)

В 1945-м Макарова устроилась в госпиталь, где в нее влюбился молодой советский солдат. Они поженились и уехали в белорусский город Лепель, на родину мужа. Антонина Макарова стала Антониной Гинзбург и на долгие 30 лет пропала из поля зрения советского правосудия. Она трудилась в Лепеле на швейной фабрике и считалась добросовестным работником. Макарова так бы и состарилась неузнанной, однако в 1976 году на городской площади Брянска задержали Николая Иванина, в годы оккупации руководившего локотской тюрьмой. Он рассказал следователям все, что помнил о том периоде, в том числе и про Антонину Анатольевну Макарову. Оперативники КГБ составили список всех гражданок СССР с таким именем и методично его проверяли.

Тоньку-пулеметчицу взяли на рабочем месте в сентябре 1978-го. Ее опознала свидетельница, лично видевшая, как та расстреливала пленных много десятилетий назад. Макарову доставили в Брянск и поместили в местный следственный изолятор. Как вспоминали очевидцы, она была искренне уверена, что ее не за что наказывать, и все списывала на войну. Двадцатого ноября Брянский областной суд приговорил палача к высшей мере наказания. Одиннадцатого августа 1979 года Антонину Макарову расстреляли. В СССР этот процесс стал последним крупным делом об изменниках Родины в годы Великой Отечественной войны и единственным, в котором фигурировала женщина-каратель.