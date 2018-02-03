С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) надеется, что при соблюдении графика испытаний флаг ВМФ на фрегате "Адмирал Горшков" будет поднят в конце лета, сообщил журналистам президент ОСК Алексей Рахманов.

"Закончила работу комиссия, которая разбиралась с причинами неудачных пусков. Определены все основные технические доработки, которые нужно сделать, но и дальше коллегам нужно время, я полагаю, что это может быть пара месяцев – до, наверное, середины-конца марта, для того, чтобы провести необходимые тестовые стрельбы. После чего, я полагаю, будет запланирован следующий раунд государственных испытаний", — сказал он.

Он отметил, что ОСК надеется, что флаг на фрегате "Адмирал Горшков" будет поднят в конце лета.

"Это пока очередной план. Очень хочется, чтобы этот план превратился в реалию… Если график будет соблюден, то мы, конечно, надеемся, что Андреевский флаг будет поднят в конце лета текущего года", — отметил президент ОСК.