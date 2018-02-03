Контр-адмирала Дмитриева назначили командующим подводными силами ТОФ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Контр-адмирал Владимир Дмитриев указом президента РФ назначен командующим подводными силами Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил в субботу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"Указом президента Российской Федерации контр-адмирал Владимир Дмитриев назначен командующим подводными силами Тихоокеанского флота", — сказал он.

Дмитриев родился 31 января 1966 года в Ленинградской области. Окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе, Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова, Военную академию Генштаба ВС РФ. Офицерскую службу начал в должности инженера группы атомного подводного крейсера ТОФ, впоследствии командовал подводным крейсером, а затем и соединением подводных лодок. Занимал должность заместителя командующего Приморской флотилией разнородных сил ТОФ, в 2017 году был назначен начальником штаба-первым заместителем командующего войсками и силами на северо-востоке.