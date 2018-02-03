В России обезвредили 370 тысяч снарядов и мин

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Свыше 370 тысяч снарядов и мин различного калибра обезвредили за последние 6 лет на территории страны саперы МЧС РФ; самым рекордным стал 2013 год, когда пиротехники министерства нашли и уничтожили в российских регионах почти 150 тысяч взрывоопасных предметов.

Как следует из опубликованных данных МЧС России, с 2012 по 2017 годы пиротехнические подразделения ведомства обнаружили и обезвредили в субъектах РФ в общей сложности 373,42 тысячи взрывоопасных предметов, не считая авиационных бомб.

Самыми "урожайными" стали 2013, 2014 и 2017 год, когда были найдены и уничтожены, соответственно, 149,5, 53,3 и 47,5 тысячи снарядов и мин. Меньше всего опасных боеприпасов за последние 6 лет было обезврежено в 2012 и 2016 году — 40,7 и 37,5 тысячи соответственно.

По данным МЧС РФ, найденные саперами взрывоопасные предметы, в основном, были снарядами и минами времен Великой Отечественной войны.

Самой крупной операцией пиротехников МЧС стало разминирование в 2005 году острова Большой Тютерс в Финском заливе, где в период советско-финской и Великой Отечественной войн шли ожесточенные бои. Только в октябре-ноябре 1939 года, по архивным данным, на этот остров было сброшено 2,11 тысячи авиабомб и выпущено 4,42 тысячи снарядов.

Саперы МЧС обезвредили на Большом Тютерсе в общей сложности 31,87 тысячи взрывоопасных предметов. Это лишь малая часть того арсенала, что накоплен на острове. В настоящее время он является частью Ингерманландского государственного природного заповедника, поэтому на его территории необходимо обеспечить максимальную безопасность.