В России обезвредили 370 тысяч снарядов и мин

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Свыше 370 тысяч снарядов и мин различного калибра обезвредили за последние 6 лет на территории страны саперы МЧС РФ; самым рекордным стал 2013 год, когда пиротехники министерства нашли и уничтожили в российских регионах почти 150 тысяч взрывоопасных предметов.
Самыми "урожайными" стали 2013, 2014 и 2017 год, когда были найдены и уничтожены, соответственно, 149,5, 53,3 и 47,5 тысячи снарядов и мин. Меньше всего опасных боеприпасов за последние 6 лет было обезврежено в 2012 и 2016 году — 40,7 и 37,5 тысячи соответственно.
По данным МЧС РФ, найденные саперами взрывоопасные предметы, в основном, были снарядами и минами времен Великой Отечественной войны.
Саперы МЧС обезвредили на Большом Тютерсе в общей сложности 31,87 тысячи взрывоопасных предметов. Это лишь малая часть того арсенала, что накоплен на острове. В настоящее время он является частью Ингерманландского государственного природного заповедника, поэтому на его территории необходимо обеспечить максимальную безопасность.