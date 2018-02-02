В ГД оценили перспективы передачи Севморзавода в федеральную собственность

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости. Передача Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе в федеральную собственность позволит предприятию внести свой вклад в обороноспособность России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Так он прокомментировал распоряжение правительства о принятии завода в федеральную собственность.

По словам Белика, севастопольцы дождались того часа, когда предприятие, предназначенное для ремонта и постройки военных судов, вновь выходит на свой истинный уровень и перестает зависеть от "капризов украинских олигархов и обслуживания их личного водного транспорта".

Ранее Севморзавод принадлежал нынешнему украинскому президенту Петру Порошенко. В 2015 году российские власти национализировали его в пользу Севастополя.

Сейчас завод выполняет госконтракты по ремонту кораблей и судов ВМФ, а также занимается производством гражданской морской техники.