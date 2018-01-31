В Калининградской области завершили создание зоны под "Искандер-М"

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Завершено строительство парковых зон для ракетных комплексов "Искандер-М" в Северной Осетии и Калининградской области, заявили командиры дислоцирующихся там ракетных бригад.

"Строительство технической территории под размещение ракетного комплекса "Искандер-М" завершено. В эксплуатацию приняты отапливаемые тентомобильные укрытия и обсыпные хранилища", — доложил командир ракетной бригады, дислоцирующейся в Северной Осетии, Сергей Сукочев.

Он подчеркнул, что все объекты сданы в срок в соответствии с графиком.

В свою очередь, командир ракетного соединения, дислоцирующегося в Калининградской области, Анатолий Городецкий сообщил, что там также завершено строительство парковой зоны под размещение ракетных комплексов "Искандер-М".

"Готовность строительно-монтажных работ первого этапа составляет сто процентов. В эксплуатацию передано восемь тентомобильных укрытий, котельная, инженерные сети, завершено благоустройство", — сказал Городецкий.