Путин рассказал о вооружении нового поколения в российской армии

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии в Национальном центре управления обороной РФ. 30 января 2018

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии в Национальном центре управления обороной РФ. 30 января 2018

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Принятая государственная программа вооружений предусматривает оснащение войск ударными и разведывательными системами нового поколения, доля современных вооружений в армии составляет почти 60%, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все последние годы мы планомерно выполняли программу перевооружения армии и флота. Сейчас доля современных образцов вооружений составляет почти 60%, 59,5 (процентов). Практически вся техника в парках и на базах находится в исправном состоянии. По данным Минобороны, 94 (процента)", — сказал Путин на военно-практической конференции по итогам спецоперации в Сирии.

Как отметил российский лидер, "теперь нам предстоит сделать качественный шаг вперед". "На решение этой задачи направлена принятая недавно государственная программа вооружений до 2027 года.

Речь, в том числе, идет об оснащении войск ударными, разведывательными системами вооружения нового поколения. О формировании в ОПК мощного технологического задела, на котором будет строиться армия будущего, мы постоянно с вами говорим", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что российские конструкторские и научные школы не раз демонстрировали способность предлагать решения, которые на годы, даже на десятилетия опережали лучшие зарубежные аналоги.