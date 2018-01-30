Рогозин: интерес к российскому оружию вырос после операции ВКС в Сирии

ГОРКИ, 30 янв — РИА Новости. Демонстрация военно-технической силы России в Сирии усилила интерес к российскому оружию со стороны других стран, на них давит Вашингтон, Москва прорабатывает контрмеры в противовес такому американскому воздействию, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Ранее официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила РИА Новости, что с момента принятия законодательства CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки через санкции") иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных закупок российских вооружений на сумму в несколько миллиардов долларов.

"Применение Воздушно-космических сил в Сирии показало совершенно иную реальность с точки зрения новых российских вооружений, то есть весь мир увидел, что у нас появились высокоточные вооружения… авиационное вооружение, высокоточное. Мы приобрели сейчас и поставили в войска Воздушно-космических сил новую российскую авиационную технику… То есть мы показали совершенно новые качества, новую лигу, в которой оказалась российская армия благодаря перевооружению оборонно-промышленного комплекса. И это, с одной стороны, резко усилило интерес к российскому оружию", — сказал Рогозин журналистам, комментируя заявления о влиянии санкций на российский ОПК.

"С другой стороны, это показало нашим американским недоброжелателям, что надо попытаться это остановить, укрепление России на международных рынках оружия. Поэтому сейчас идет выкручивание рук по всему миру нашим традиционным партнерам", — добавил вице-премьер, отметив, что Москва получает "объективную информацию в режиме реального времени".

По его словам, РФ обращает на это внимание. "И разрабатываем соответствующие контрмеры", — сказал Рогозин.