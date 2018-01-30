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Безопасность

Рогозин: интерес к российскому оружию вырос после операции ВКС в Сирии

17:2430.01.2018
(обновлено: 18:04 30.01.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкСамолеты ВКС России вылетают с авиабазы Хмеймим в Сирии. Архивное фотоСамолеты ВКС России вылетают с авиабазы Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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ГОРКИ, 30 янв — РИА Новости. Демонстрация военно-технической силы России в Сирии усилила интерес к российскому оружию со стороны других стран, на них давит Вашингтон, Москва прорабатывает контрмеры в противовес такому американскому воздействию, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Стенд Рособоронэкспорта. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ранее официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила РИА Новости, что с момента принятия законодательства CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки через санкции") иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных закупок российских вооружений на сумму в несколько миллиардов долларов.

"Применение Воздушно-космических сил в Сирии показало совершенно иную реальность с точки зрения новых российских вооружений, то есть весь мир увидел, что у нас появились высокоточные вооружения… авиационное вооружение, высокоточное. Мы приобрели сейчас и поставили в войска Воздушно-космических сил новую российскую авиационную технику… То есть мы показали совершенно новые качества, новую лигу, в которой оказалась российская армия благодаря перевооружению оборонно-промышленного комплекса. И это, с одной стороны, резко усилило интерес к российскому оружию", — сказал Рогозин журналистам, комментируя заявления о влиянии санкций на российский ОПК.

Павильоны компаний Рособоронэкспорт и Ростех на Международном авиационно-космическом салоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Мировые выставки вооружений: куда поедет "Рособоронэкспорт" в 2018 году
"С другой стороны, это показало нашим американским недоброжелателям, что надо попытаться это остановить, укрепление России на международных рынках оружия. Поэтому сейчас идет выкручивание рук по всему миру нашим традиционным партнерам", — добавил вице-премьер, отметив, что Москва получает "объективную информацию в режиме реального времени".

По его словам, РФ обращает на это внимание. "И разрабатываем соответствующие контрмеры", — сказал Рогозин.

Международная выставка вооружения Gulf Defence & Aerospace-2017
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкРоссия на выставке Gulf Defence & Aerospace-2017 представила потенциальным иностранным заказчикам более 200 образцов вооружений.Российская ракетная система залпового огня (РСЗО) Смерч
© РИА Новости / Александр Мельников
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Россия на выставке Gulf Defence & Aerospace-2017 представила потенциальным иностранным заказчикам более 200 образцов вооружений.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкВертолёт Airbus H225 министерства внутренних дел Кувейта.Вертолёт Airbus H225 министерства внутренних дел Кувейта на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
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Вертолёт Airbus H225 министерства внутренних дел Кувейта.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкВоеннослужащий армии Кувейта возле российского экспортного варианта переносного противотанкового ракетного комплекса "Корнет-ЭМ".Военнослужащий армии Кувейта возле российского экспортного варианта переносного противотанкового ракетного комплекса Корнет-Э на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
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Военнослужащий армии Кувейта возле российского экспортного варианта переносного противотанкового ракетного комплекса "Корнет-ЭМ".
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкЦеремония открытия международной выставки вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте.Начальник генерального штаба вооруженных сил Кувейта генерал-лейтенант Мохаммад Халид Аль-Хадер (слева) на торжественной церемонии открытия международной выставки вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
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Церемония открытия международной выставки вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкБронеавтомобиль Национальной гвардии Кувейта.Бронеавтомобиль Национальной гвардии Кувейта на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
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Бронеавтомобиль Национальной гвардии Кувейта.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкРоссийская боевая машина пехоты БМП-3М.Боевая машина пехоты БМП-3М на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
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Российская боевая машина пехоты БМП-3М.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкРобототехнические комплексы вооруженных сил Кувейта.Робототехнические комплексы вооруженных сил Кувейта на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
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Робототехнические комплексы вооруженных сил Кувейта.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкАвтомобиль для разгона митингов Titan Национальной гвардии Кувейта.Автомобиль для разгона митингов Titan Национальной гвардии Кувейта на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
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Автомобиль для разгона митингов Titan Национальной гвардии Кувейта.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкПосетители осматривают российский 30-мм автоматический гранатометный комплекс АГС-30.Посетители осматривают российский 30-мм автоматический гранатометный комплекс АГС-30 на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Посетители осматривают российский 30-мм автоматический гранатометный комплекс АГС-30.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкФранцузский бронированный автомобиль Sherpa Lightscout.Французский бронированный автомобиль Sherpa Lightscout на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
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Французский бронированный автомобиль Sherpa Lightscout.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкВнутреннее оснащение салона колесной бронемашины COBRA II турецкой компании Otokar.Внутреннее оснащение салона колёсной бронемашины COBRA II турецкой компании Otokar на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Внутреннее оснащение салона колесной бронемашины COBRA II турецкой компании Otokar.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкВоенная техника Национальной гвардии Кувейта.Военная техника Национальной гвардии Кувейта на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
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Военная техника Национальной гвардии Кувейта.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкБронеавтомобиль Национальной гвардии Кувейта.Бронеавтомобиль Национальной гвардии Кувейта на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
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Бронеавтомобиль Национальной гвардии Кувейта.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкСтенд Рособоронэкспорта находится в вставочном павильоне № 8, где представлена информация о более чем 200 образцах продукции военного назначения.Российское вооружение на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
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Стенд Рособоронэкспорта находится в вставочном павильоне № 8, где представлена информация о более чем 200 образцах продукции военного назначения.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкУниверсальное многоколесное транспортное средство ARMA 6x6 турецкой компании Otokar.Универсальное многоколесное транспортное средство ARMA 6x6 турецкой компании Otokar на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте
© РИА Новости / Александр Мельников
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Универсальное многоколесное транспортное средство ARMA 6x6 турецкой компании Otokar.
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