Генштаб России не планирует создавать отдельные осетинские формирования

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Соглашение о вхождении отдельных подразделений войск Южной Осетии в состав ВС РФ не подразумевает отдельных осетинских воинских формирований, заявил журналистам во вторник первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир.

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Отдельные части – только по контракту, остальное – по призыву

Призывников и контрактников в армии должно быть поровну Результаты 4.1% Преимущественно по призыву

47.3% Преимущественно на контрактной основе

39.9% Отдельные части – только по контракту, остальное – по призыву

8.7% Призывников и контрактников в армии должно быть поровну Все опросы Голосовать

"Отдельных осетинских формирований не будет", — сказал Познихир, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал соглашение и рекомендовал Совфеду ратифицировать документ. Этот вопрос верхняя палата парламента рассмотрит в среду, 31 января. Ранее документ утвердила Госдума.

Под вхождением югоосетинских подразделений в состав Вооруженных сил России понимается прием граждан этой республики на службу на российскую военную базу в Южной Осетии по контракту в добровольном порядке.

При заключении контракта на службу в рядах российской армии гражданин из Южной Осетии должен быть уволен с военной службы в Вооруженных силах республики.

Власти Южной Осетии за три месяца после вступления соглашения в силу разработает штатно-табельную документацию, согласовав ее и утвердив с Россией. Переход армии Южной Осетии на новую организационную структуру завершится в шестимесячный срок после утверждения главнокомандующим ВС республики.

В российском Генштабе считают, что соглашение позволит "сформировать общее оборонное пространство России и Южной Осетии", не потребовав при этом дополнительных затрат федерального бюджета.