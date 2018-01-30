Генштаб России не планирует создавать отдельные осетинские формирования

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Соглашение о вхождении отдельных подразделений войск Южной Осетии в состав ВС РФ не подразумевает отдельных осетинских воинских формирований, заявил журналистам во вторник первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир.
4.1%Преимущественно по призыву
47.3%Преимущественно на контрактной основе
39.9%Отдельные части – только по контракту, остальное – по призыву
8.7%Призывников и контрактников в армии должно быть поровну
Ранее комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал соглашение и рекомендовал Совфеду ратифицировать документ. Этот вопрос верхняя палата парламента рассмотрит в среду, 31 января. Ранее документ утвердила Госдума.
Под вхождением югоосетинских подразделений в состав Вооруженных сил России понимается прием граждан этой республики на службу на российскую военную базу в Южной Осетии по контракту в добровольном порядке.
При заключении контракта на службу в рядах российской армии гражданин из Южной Осетии должен быть уволен с военной службы в Вооруженных силах республики.
В российском Генштабе считают, что соглашение позволит "сформировать общее оборонное пространство России и Южной Осетии", не потребовав при этом дополнительных затрат федерального бюджета.