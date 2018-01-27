Минобороны показало видео тренировки морпехов в Заполярье

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало на своей странице в Facebook видео с учений морских пехотинцев в Мурманской области.

Как следует из сообщения, на видео запечатлены морпехи отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады Северного флота. Учения проводились в условиях, приближенных к боевым действиям в Арктике.

Минобороны подчеркивает, что на учениях российские морские пехотинцы прошли психологическую полосу препятствий. Военные отработали скрытное перемещение, установку и маскировку огневых позиций, выполнили стрельбы из автомата Калашникова, АГС-17 и РПГ-7 при недостаточной видимости, а также из штатного вооружения БТР-82А по различным видам мишеней.

Минобороны также отметило выполнение инженерно-саперными подразделениями нормативов по оборудованию позиций, минированию и подрыву различных объектов условного противника.