Минобороны показало дозаправку в воздухе "Русских витязей"

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео дозаправки "Русских Витязей" и "Соколов России" в ходе учений.

Полеты проходили на базе Липецкого авиационного центра. В них приняли участие более 20 экипажей самолетов Су-35С, Су-30СМ, Су-34 и Су-24М, включая экипажи авиационных групп высшего пилотажа "Русские Витязи" и "Соколы России".

Дозаправка в воздухе проходила на высотах более пяти тысяч метров на скорости около 600 километров в час. Расстояние между самолетами оперативно-тактической авиации и воздушным танкером Ил-78 составляло менее 20 метров.