КАЗАНЬ, 25 янв — РИА Новости. В среднесрочной перспективе постепенная диверсификация предстоит всем российским оборонным предприятиям, чтобы новейшее оборудование могло быть использовано не только в интересах обороны, но и для производства продукции двойного назначения, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими авиазавода имени С.П.Горбунова.

"У нас целая программа существует диверсификации, постепенной диверсификации военных производств с тем, чтобы новейшее оборудование, которое и здесь есть, чтоб оно могло быть использовано не только в интересах обороны, безопасности, не только на нужды министерства обороны, но и для производства продукции двойного назначения", — сказал Путин.

Президент отметил, что поставил соответствующую задачу еще в 2015 году.

"Сейчас мы ее актуализировали, выверили шаги ближайшие на среднесрочную перспективу, это точно совершенно нужно делать всем оборонным предприятиям, потому что пик оборонного заказа когда-нибудь пройдет, для вас нескоро — до 2027 года полная загрузка, но нужно думать и о будущем и, конечно, будем этим заниматься" — сказал он.