Ту-160М будут собирать по новым технологиям, заявил Путин

КАЗАНЬ, 25 янв — РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-160М для Минобороны будут собирать по новым технологиям, детали стали прочнее, а производство — быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент отметил, что если подобная производительность будет достигнута во всех сегментах промышленности, то экономика будет другой.
Министерство обороны РФ и ПАО "Туполев" готовятся подписать государственный контракт о поставках модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М для нужд военного ведомства. На заводе президента заверили, что контракт будет исполнен, глава государства сказал, что не сомневается в этом.
На Ту-160М устанавливают новую информационную систему управления, преимущество которой в возможности сбора, обработки и вывода полетной информации в единой системе. Обновляется пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, автоматическая бортовая система управления, бортовая радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Усовершенствованы комплекс контроля и управления топливом и центровкой, система управления двигателями.
Благодаря модернизации эффективность Ту-160М увеличится на 60%.
Стратегическая авиация решает задачи по всему земному шару. Ту-160 способен преодолевать расстояние более 12 тысяч километров на одной заправке. Чтобы обеспечить работу самолетов над территорией всей Земли, российское авиастроение в рамках Госпрограммы вооружений создает модернизированный самолет-топливозаправщик Ил-78, первый полет которого состоялся в четверг в Ульяновске. Вместе эти воздушные комплексы обеспечивают решение боевых задач стратегической авиации.