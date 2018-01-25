Ту-160М будут собирать по новым технологиям, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками Казанского авиационного завода. 25 января 2018

Президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками Казанского авиационного завода. 25 января 2018

КАЗАНЬ, 25 янв — РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-160М для Минобороны будут собирать по новым технологиям, детали стали прочнее, а производство — быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас применяются новейшие технологии, сейчас детали показали, которые делают современным способом, они прочнее, надежнее, и в 10 раз быстрее производство, производительность труда",- сказал Путин во время общения с рабочими авиазавода имени С.П.Горбунова.

Президент отметил, что если подобная производительность будет достигнута во всех сегментах промышленности, то экономика будет другой.

Министерство обороны РФ и ПАО "Туполев" готовятся подписать государственный контракт о поставках модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М для нужд военного ведомства. На заводе президента заверили, что контракт будет исполнен, глава государства сказал, что не сомневается в этом.

Ту-106М — самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году было объявлено о решении возобновить производство стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. 16 ноября 2017 года новый самолет передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода.

На Ту-160М устанавливают новую информационную систему управления, преимущество которой в возможности сбора, обработки и вывода полетной информации в единой системе. Обновляется пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, автоматическая бортовая система управления, бортовая радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Усовершенствованы комплекс контроля и управления топливом и центровкой, система управления двигателями.

Благодаря модернизации эффективность Ту-160М увеличится на 60%.

Стратегическая авиация решает задачи по всему земному шару. Ту-160 способен преодолевать расстояние более 12 тысяч километров на одной заправке. Чтобы обеспечить работу самолетов над территорией всей Земли, российское авиастроение в рамках Госпрограммы вооружений создает модернизированный самолет-топливозаправщик Ил-78, первый полет которого состоялся в четверг в Ульяновске. Вместе эти воздушные комплексы обеспечивают решение боевых задач стратегической авиации.