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Модернизированный Ту-160 укрепит российскую "ядерную триаду", заявил Путин

14:5025.01.2018
(обновлено: 17:05 25.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин наблюдает за демонстрационным полётом нового сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М Петр ДейнекинПрезидент РФ Владимир Путин наблюдает за демонстрационным полётом нового сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М Петр Дейнекин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КАЗАНЬ, 25 янв — РИА Новости. Модернизированный ракетоносец Ту-160 "Петр Дейнекин" сыграет большую роль в укреплении ядерной триады России в воздухе, заявил президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками Казанского авиационного завода. 25 января 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160

"Я вас всех поздравляю. Это серьезный шаг в развитии высокотехнологичной сферы и в укреплении обороноспособности страны. Потому что это один из элементов нашей ядерной триады в воздухе. Это очень знаковая вещь", — сказал Путин в ходе общения с рабочими Казанского авиационного завода.

Глава государства, наблюдавший за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин", похвалил качества самолета.

"Это вообще другая машина. Внешне выглядит все так же, но двигатель и дальность полета, мощность — все другое. И это, конечно, большой успех этого коллектива", — отметил Путин.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу наблюдают за демонстрационным полётом нового сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М Петр Дейнекин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин рассказал подробности о госконтракте на поставку ракетоносцев Ту-160М
Ту-106М — самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году было объявлено о решении возобновить производство стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. Шестнадцатого ноября 2017 года новый самолет передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода. Благодаря модернизации эффективность Ту-160М увеличится на 60 процентов.

"Что касается самолета самого и его модернизации, то приоткрою небольшую тайну: мы же начали применять его, и для меня стало абсолютно очевидным, что самолет нужно менять… Сегодня, когда появились новые технологии, ясно, что нужно не только дорабатывать, но что мы можем это сделать на совершенно новой технологической базе, и у нас все получилось", — сказал президент.

Он отметил, что, как только Россия начала работать со старой версией самолета, стала очевидна необходимость огромной работы по ее усовершенстованию. Путин уточнил, что изначально самолет не был официально построен для военных целей и просто учитывался как потенциальный "носитель".

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
© РИА Новости, Инфографика
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Самый мощный в истории военной авиации самолет. Характеристики Ту-160

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Безопасность
Комментарии
13 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
rvs
Их нужны десятки. А так, новость положительная.
15:19
25.01.2018
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CерБ Б
Респект!!!
15:59
25.01.2018
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