СК, МВД и Генпрокуратура поддержали законопроект Яровой

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Следственный комитет (СК) России, МВД и Генпрокуратура в целом поддерживают законопроект зампреда Госдумы Ирины Яровой об информационной безопасности и готовы принять участие в его доработке.

Ранее заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, которым предлагается дать Роскомнадзору право внесудебной блокировки сайтов с информацией, склоняющей детей и подростков к преступлениям. Как отмечается, документ направлен в Следственный комитет РФ, Генеральную прокуратуру, МВД, Минсвязи и Роскомнадзор, Минюст и Минобрнауки для предварительного согласования.

"Готовы выразить поддержку этому законопроекту, принимать участие в его подготовке", — сказала представитель СК России Евгения Минаева на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.

Представитель Генпрокуратуры Наталья Коваль заявила, что трагические события в республике Бурятия подтверждают необходимость принятия дополнительных мер к обеспечению информационной безопасности детей, так как дети при помощи интернета и зачастую СМИ вовлекаются в криминальные сообщества, пропагандируется ценности преступного мира.

"Очевидно, что необходимость этого законопроекта назрела, Генпрокуратура в целом поддерживает этот проект, примем активное участие в его доработке", — сказала представитель надзорного ведомства.

Представитель МВД РФ Вадим Гайдов отметил, что этот законопроект очень нужен. "Есть вопросы определенные, они носят точечный характер, и по ним у нас уже есть предложения", — сказал он.