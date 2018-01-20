Абхазские военные провели учения на танкодроме российской базы ЮВО

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Механики-водители Минобороны Абхазии на боевых машинах преодолели препятствия танкодрома российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), ознакомившись с новейшими методиками боевой подготовки российских военнослужащих, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"В рамках проведения занятия по вождению техники абхазские военные на штатных боевых машинах пехоты БМП-1 и БМП-2 преодолели различные препятствия трассы танкодрома, в том числе колейный мост, овраг, грязевые рвы, косогор и негабаритная восьмерка. Общая протяженность маршрута составила около 1 км грунтовой поверхности", — сказал он.

Как отметил Астафьев, в начале прошлого года танкодром был оборудован российскими военнослужащими около города Гудаута для обучения на нем военных водителей гусеничной и тяжелой колесной техники типа БТР. Также для совершенствования военнослужащими базы навыков вождения построены и используются четыре автодрома и танкодрома на полигонах Цабал и Нагвалоу в Абхазии, а также Майкопский в Адыгее.

Астафьев сообщил, что в занятиях по вождению техники были задействованы около 100 военнослужащих вооруженных сил Абхазии.