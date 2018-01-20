Российские военные в Приднестровье отрабатывают вождение боевых машин

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Военнослужащие оперативной группы РФ в Приднестровском районе Молдовы (ОГРВ ПРРМ) отрабатывают вождение боевых машин по сложной пересеченной местности, сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.
Как отметил Мугинов, на протяжении всего маршрута трассы нештатные разведчики ОГРВ ПРРМ имитировали условия, приближенные к реальному бою, используя при этом дымовые гранаты и средства имитации.
Мугинов сообщил, что занятие проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.