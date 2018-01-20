Россия и Мьянма упростили порядок захода военных кораблей в порты

НЕЙПЬИДО, 20 янв — РИА Новости. Межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы подписано в субботу после переговоров министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

Подписи под документом поставили заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин и замминистра обороны Мьянмы контрадмирал Мьинт Нве.

При подписании соглашения отмечалось, что документ послужит расширению двустороннего военного сотрудничества.

Ранее пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская сообщила, что Шойгу 20-23 января посетит с официальными визитами три страны Юго-Восточной Азии: Мьянму, Лаос и Вьетнам.