Шойгу отметил масштабный рост военного сотрудничества с Мьянмой

НЕЙПЬИДО (Мьянма), 20 янв — РИА Новости. Россия и Мьянма реализуют масштабный план двустороннего военного сотрудничества, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
68.2%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.3%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.5%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
По словам Шойгу, в Минобороны РФ настроены на укрепление партнерства, повышение боеготовности армий двух стран, военнослужащие которых поддерживают регулярные контакты.
Он отметил, что в прошлом году военнослужащие двух стран реализовали большое количество мероприятий, согласованы насыщенные планы двухстороннего военного сотрудничества на будущее.
В свою очередь Мин Аунг Хлайн выразил надежду, что военное сотрудничество между Россией и Мьянмой будет нарастать.
Официальный визит Шойгу начался в субботу с возложения венка к монументу Павшим героям и двухсторонней встречи с Мин Аунг Хлайном.