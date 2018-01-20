Шойгу отметил масштабный рост военного сотрудничества с Мьянмой

НЕЙПЬИДО (Мьянма), 20 янв — РИА Новости. Россия и Мьянма реализуют масштабный план двустороннего военного сотрудничества, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Эксперты включили российскую армию в тройку сильнейших. Как вы считаете, могут ли военные обеспечить безопасность страны? Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире

Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США

Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон Результаты 68.2% Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире

4.3% Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США

27.5% Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон Все опросы Голосовать

"Отмечаем положительную динамику сотрудничества России и Мьянмы в военной области, дополнительный импульс которому придало подписание в 2016 году межведомственного соглашения о военном сотрудничестве", — сказал Шойгу в субботу на переговорах с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

По словам Шойгу, в Минобороны РФ настроены на укрепление партнерства, повышение боеготовности армий двух стран, военнослужащие которых поддерживают регулярные контакты.

"Придаем большое значение визитам российских военных кораблей в порты Мьянмы, равно как и ожидаем с визитом в России военные корабли из этой страны", — сказал Шойгу.

Он отметил, что в прошлом году военнослужащие двух стран реализовали большое количество мероприятий, согласованы насыщенные планы двухстороннего военного сотрудничества на будущее.

В свою очередь Мин Аунг Хлайн выразил надежду, что военное сотрудничество между Россией и Мьянмой будет нарастать.

Официальный визит Шойгу начался в субботу с возложения венка к монументу Павшим героям и двухсторонней встречи с Мин Аунг Хлайном.