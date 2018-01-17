Соревнования морских роботов в России могут стать ежегодными

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Всероссийские соревнования морских роботов, которые впервые пройдут осенью 2018 года во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума, могут стать ежегодными, заявил заместитель генерального директора — руководитель направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов.

"Фонд перспективных исследований придает большое значение предстоящим соревнованиям и рассматривает вопрос об их ежегодном проведении впоследствии", – сказал Денисов в интервью РИА Новости.

По его словам, соревнования по морской робототехнике будут впервые проведены во всероссийском масштабе, и положат начало целой группе робототехнических соревнований в том числе и по наземной робототехнике, беспилотникам, а также по важнейшим компонентам современных и перспективных робототехнических комплексов.

"В последующем в рамках подготовки и проведения данных соревнований будут проводиться научно-технические семинары, мастер-классы с представителями ведущих разработчиков робототехники и её ключевых составляющих, заказчиками и потребителями робототехнических платформ", – уточнил Денисов.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.

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