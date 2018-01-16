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Безопасность

Стали известны возможные сроки размещения ракет "Циркон" на крейсерах

03:2316.01.2018
011170
© Пресс-служба Северного флотаПерейти в фотобанкТяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий. Архивное фотоТяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий. Архивное фото
© Пресс-служба Северного флота
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Ударные комплексы с крылатыми ракетами "Циркон" могут быть установлены на тяжелых атомных ракетных крейсерах ВМФ России в течение полугода. Это противокорабельное оружие будет недосягаемо для современных средств противовоздушной обороны (ПВО) любого вероятного противника, считает бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Эксперт: ни одна ракета в мире не может тягаться с "Цирконом"
Разрабатываемый Россией корабельный ракетный комплекс "Циркон", как пишет немецкая газета Stern, будет представлять реальную угрозу американским авианосцам. В статье говорится о модернизации российских тяжелых атомных ракетных крейсеров "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий", которые, по данным издания, планируется оснастить современными зенитными ракетными системами С-500, крылатыми ракетами "Калибр", а также гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон" 3М22, способными достигать скорости в шесть раз выше скорости звука (более двух километров в секунду) и поражать цели на дальности около шестисот километров.

В статье отмечено, что вооруженный конфликт между Москвой и Вашингтоном маловероятен, и Россия будет использовать модернизированные крейсеры для укрепления имиджа сверхдержавы путем "проекции мощи" в разных частях света. Эти корабли превратят океаны Земли в "опасные воды" для американских авианосцев, резюмирует автор.

"Оснащение тяжелых атомных ракетных крейсеров новым оружием, если будет принято такое решение, займет не более полугода", — заявил РИА Новости Валуев.

Он отметил, что скорость 2,5 Маха является предельной для современных средств противовоздушной обороны вероятного противника. "Если скорость ударной крылатой ракеты выше — средства ПВО становятся тихоходными по сравнению с ней. Противокорабельный "Циркон" беспрепятственно достигнет цели, опережая средства ПВО", — полагает адмирал.

Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий. Архивное фото
© РИА Новости . Сайт Dover-Marina.com
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Немецкие СМИ: российский "Циркон" опасен для американских авианосцев
По его мнению, "это будет огромным достижением отечественного ракетостроения". "Ракетное оружие со скоростью 5 Махов будет для любого вероятного противника недосягаемым", — подчеркнул собеседник агентства.

Валуев считает, что "если немецкий прогноз имеет под собой основания, то для изготовленного нового ракетного оружия будут строиться новые надводные и подводные корабли, а также переоборудоваться уже имеющиеся в составе ВМФ России".

Ракетный комплекс с "Цирконом" — новейшая разработка российских конструкторов. По сведениям из открытых источников, его созданием занимается "НПО машиностроения". Работы по проекту носят закрытый характер. Известно лишь, что ракета будет способна разогнаться до 5-10 Махов и поражать цели на дальностях 300-500 километров. Для сравнения, в настоящее время на вооружении ВМФ России стоят противокорабельные ракеты со скоростями максимум 2-2,5 Маха.

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