ЗВО в 2018 году планирует отобрать 22 тысячи человек на контрактную службу

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Западный военный округ планирует отобрать в этом году на контрактную службу около 22 тысяч человек, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
Как отметил Мугинов, в приоритетном порядке контрактниками будут комплектовать подразделения Сухопутных войск в Московской, Воронежской, Белгородской и Курской областях, а также Балтийского флота.
"Всего для прохождения военной службу по контракту в соединения и воинские части ЗВО планируется отобрать более 15 тысяч кандидатов", — добавил он.
Мугинов сообщил, что особое внимание обращено на отбор кандидатов для замещения должностей сержантов. Кандидатов будут выбирать из числа граждан, имеющих высшее и среднее профессиональное образование. Кроме того, они должны обладать высокими морально-волевыми качествами, надлежащим уровнем физической подготовки и иметь положительный опыт прохождения службы по призыву.
Как добавил Мугинов, для привлечения граждан на контрактную службу пункты отбора будут проводить агитационно-информационные мероприятия и акции. Первая акция пройдет 23 февраля на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Там развернут масштабный пункт отбора и примут первых кандидатов.
В 2018 году во всех 26 субъектах округа пункты отбора проведут свыше 300 агитационно-информационных мероприятий.