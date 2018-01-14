ЗВО в 2018 году планирует отобрать 22 тысячи человек на контрактную службу

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Западный военный округ планирует отобрать в этом году на контрактную службу около 22 тысяч человек, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"В 2018 году пунктами отбора Западного военного округа планируется отобрать на военную службу по контракту около 22 тысяч кандидатов, из них более пяти тысяч составят военнослужащие из числа ранее проходящих военную службу по призыву", — сказал он.

Как отметил Мугинов, в приоритетном порядке контрактниками будут комплектовать подразделения Сухопутных войск в Московской, Воронежской, Белгородской и Курской областях, а также Балтийского флота.

"Всего для прохождения военной службу по контракту в соединения и воинские части ЗВО планируется отобрать более 15 тысяч кандидатов", — добавил он.

Мугинов сообщил, что особое внимание обращено на отбор кандидатов для замещения должностей сержантов. Кандидатов будут выбирать из числа граждан, имеющих высшее и среднее профессиональное образование. Кроме того, они должны обладать высокими морально-волевыми качествами, надлежащим уровнем физической подготовки и иметь положительный опыт прохождения службы по призыву.

Как добавил Мугинов, для привлечения граждан на контрактную службу пункты отбора будут проводить агитационно-информационные мероприятия и акции. Первая акция пройдет 23 февраля на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Там развернут масштабный пункт отбора и примут первых кандидатов.

В 2018 году во всех 26 субъектах округа пункты отбора проведут свыше 300 агитационно-информационных мероприятий.