Россия будет развивать присутствие в Средиземноморье, заявил Шаманов

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россия возвращает свое военное присутствие в Средиземноморье, где ее долгое время не было, и будет развивать свои планы там, исходя из национальных интересов, заявил в пятницу РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
"Россия какие хочет, такие и будет иметь планы по своему присутствию (в Средиземноморском регионе — ред.), которые будут направлены на отстаивание национальных интересов", — заявил Шаманов, комментируя агентству данную публикацию. Он подчеркнул, что такие планы будут составляться, исходя из интересов России, а не с разрешения Запада.
По его словам, западному миру "не нравится, что мы возвращается в Средиземноморскую зону, где мы долго отсутствовали". "Поэтому мы будем предпринимать усилия и наращивать их", — добавил Шаманов.
Что же касается конкретики о планах военного присутствия России в различных регионах, это секретная информация, указал глава комитета ГД. "Вы же понимаете, что все эти вопросы относятся к государственной тайне, кто же вам об этом скажет", — сказал Шаманов.