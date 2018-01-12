Эшелон прорыва. Как современные боевые самолеты вскрывают ПВО противника

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Эскадрилья истребителей-бомбардировщиков снижается до предельно малой высоты и направляется к цели, огибая редкие холмы. Экипажи соблюдают режим радиомолчания — самолеты приближаются к невидимому куполу войсковой ПВО противника, и любая оплошность может лишить ударную группу эффекта внезапности. Но долго играть в прятки невозможно: еще минута — и в кабинах бомбардировщиков начинают пронзительно верещать бортовые станции предупреждения об облучении РЛС. Эскадрилью засекают радары, а значит, счет пошел на секунды. Кто первым пустит ракету — самолет или зенитный комплекс, — тот и победил.
Полет змейкой
В противостоянии с ПВО авиация находится в заведомо проигрышном положении. Чтобы поразить зенитно-ракетный комплекс, бомбардировщику или штурмовику нужно его обнаружить в складках местности и сблизиться с ним на дальность пуска ракеты. А самолет в небе прекрасно виден современным РЛС. И если в Сирии экипажи тактической авиации ВКС России еще могут позволить себе летать на высотах в четыре-пять тысяч метров, то на противника, располагающего развитой ПВО, с открытым забралом уже не пойдешь. Придется хитрить.
"Не существует универсальной тактики прорыва ПВО на все случаи жизни, — рассказывает РИА Новости заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов, бывший пилот фронтового бомбардировщика Су-24. — Нужно учитывать количество и состав средств противовоздушной обороны, брать в расчет особенности театра военных действий".
Разберем действия самолетов, атакующих позиционный район противника с мощной системой ПВО. Радары с разной дальностью действия видят цель неодинаково. Самые "дальнобойные" легко засекают объект высоко в небе на большом расстоянии, но не всегда могут вовремя разглядеть низколетящий самолет. Этим и пользуется ударная авиагруппа.
Ослепить и уничтожить
Самолет наиболее уязвим непосредственно перед атакой. На небольшом расстоянии от цели активно маневрировать сложно — ее еще нужно обнаружить, опознать и навести на нее средства поражения. Впрочем, по словам генерал-майора Попова, объект атаки в подобных операциях обычно известен заранее, благодаря усилиям разведки и спутниковому наблюдению. Если же группу начинает облучать "внезапный" радар, о котором информации не было, самолеты выявят его достаточно быстро.
"Все сигналы, которые направлены против нас, мы видим, — говорит Попов. — Бортовые приборы показывают экипажу, с какого ракурса облучается самолет, с какой дальности и в каком режиме. Они же предупреждают пилота о том, что по его самолету дали залп. И тогда первоочередная задача — не атака цели, а выполнение маневра ухода от ракеты. Сбросил ее с хвоста — продолжай выполнять боевое задание. Что касается зенитной пушечной артиллерии, то ее современным реактивным самолетам можно не опасаться — она эффективна только против вертолетов и дозвуковых крылатых ракет".
Главная цель ударной группы — радары. Без них вся система ПВО ослепнет и не сможет оказать сопротивления. РЛС уничтожают управляемыми ракетами, наводящимися по излучаемому ею радиолокационному лучу. Вторая по приоритетности цель — пусковые установки зенитных ракет. Задача-максимум — нейтрализовать или внести дезорганизацию в действия средств ПВО на конкретном участке, чтобы в образовавшуюся брешь успели проскочить другие самолеты, которым предстоит развить дальнейший успех.
"Когда первый эшелон прорывает ПВО, за ним устремляются штурмовики, зачищающие остатки обороны на этом участке, — объясняет Владимир Попов. — Следом — самолеты, наносящие удары на оперативную глубину боевых порядков противника. Затем в зону прорыва войдет дальняя стратегическая авиация, чтобы атаковать "длинной рукой" объекты тыла или пункты сосредоточения войск. В это время вертолеты могут обстреливать передний край обороны противника. Кроме того, нейтрализация ПВО позволит применять военно-транспортную авиацию для высадки десанта. Это сложная, многосоставная и очень дорогая операция, которую крайне трудно спланировать. Однако современную войну против сильного противника без этого не выиграть".