Как у себя дома. Европейцев все больше раздражают американские военные

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Шесть седельных тягачей прижались к обочине. Экспедиторы, отчаянно жестикулируя, пытаются что-то объяснить полицейским, но те неумолимы: колонна дальше не пойдет. Картина, в принципе, привычная для крупной автомагистрали. Необычно выглядят разве что массивные 155-миллиметровые гаубицы на полуприцепах. Дорожная полиция Германии остановила под городом Баутцен федеральной земли Саксония конвой с американскими самоходками М109, следовавший из Польши. Причина — нарушения правил транспортировки, до устранения которых колонну отправили на спецстоянку.

Примечательно, что этот случай — первый, попавший в фокус внимания СМИ, хотя американские военные конвои в последние годы регулярно курсируют по Германии. Свою внутреннюю "бытовуху" союзники по НАТО огласке предавать не любят. Однако и политики, и население ряда стран — членов альянса все чаще высказывают недовольство засильем гостей из США, одетых в камуфляж.

"Махать не будем"

К досмотру американского конвоя стражи порядка подошли по-немецки тщательно. Провели контрольное взвешивание и выяснили: груз превышает габариты и слишком тяжел для полуприцепов. Каждый из тягачей перегружен примерно на 16 тонн. Кроме того, у экспедиторов отсутствовала часть необходимых документов, колонну не сопровождал эскорт, а водители не соблюдали режим сна и бодрствования. Последняя претензия саксонских гаишников в отношении военной колонны — явная придирка из разряда "у вас в автомобильной аптечке нет корвалола". По всей видимости, экспедиторы нарушают правила перевозки боевой техники не в первый раз, но в какой-то момент полиции это надоело и с организаторов перевозок принялись спрашивать по всей строгости.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Немецкие полицейские остановили колонну американских гаубиц из Польши

Явно устали от американских танков на своей земле и представители власти рангом повыше. Третьего января немецкое издание Potsdamer Neuste Nachrichten процитировало премьер-министра федеральной земли Бранденбург Дитмара Войдке, сообщившего, что он не намерен приветствовать американских солдат и "махать им рукой на улице", поскольку "снующие туда-сюда танки" не принесут Германии пользы в долгосрочной перспективе. Политик заявил, что Берлин должен нести историческую ответственность за поддержание хороших отношений с Москвой, и подчеркнул, что ФРГ и ГДР никогда бы не объединились без согласия Советского Союза. "Мы об этом слишком быстро забыли", — констатировал премьер.

Издание отмечает, что подобным образом к американским войскам на своей земле относятся многие жители Восточной Германии. По словам автора, им свойственен "нескрываемый глубоко укоренившийся антиамериканизм". Впрочем, вряд ли недовольство населения бывшей ГДР можно объяснить только этим. В конце концов, мало кому понравится, что твой дом заокеанские гости превращают в укрепрайон. Причем быстрыми темпами.

Это понимают и на западе страны, где у города Рамштайн развернута крупнейшая американская военная база за пределами США. Этот объект — главный перевалочный пункт, через который в Европу из-за океана перебрасываются войска и боевая техника. Отсюда они потом через всю страну движутся на восток — в Польшу и страны Балтии. У стен базы периодически проходят антивоенные демонстрации неравнодушных немцев. Первая, состоявшая еще 11 июня 2016 года, собрала более трех с половиной тысяч человек.

Альянс без США

© AFP 2017 / Raigo Pajula Вице-президент США Майк Пенс во время выступления в Эстонии © AFP 2017 / Raigo Pajula Вице-президент США Майк Пенс во время выступления в Эстонии

Многочисленные учения НАТО в рамках операции Atlantic Resolve в Прибалтике и Восточной Европе тоже воспринимались местным населением в штыки. В Эстонии танковые колонны на первых порах встречали с цветами. Однако "броуновское движение" военных по территории этой небольшой страны вызвало восторг и понимание далеко не у всех. Многие жаловались в соцсетях на повышенную аварийность на трассах, грохот стрельбы и танковых дизелей, разбитые траками боевой техники дороги и снующих повсюду людей в камуфляже. Против маневров выступили эстонские левые, распространяющие в городах и сельской местности листовки с призывами поддержать их антивоенную кампанию STOP NATO и вернуть стране "реальную независимость и уверенность в будущем". По мнению активистов, о суверенитете государства невозможно вести речь, пока на его территории базируются иностранные войска.

Хотя правительства государств Западной Европы официально поддерживают наращивание военного присутствие США вблизи российских границ, неофициально они принимают меры, чтобы со временем от него избавиться. В декабре прошлого года лидеры стран ЕС запустили программу Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO). По сути, это соглашение подразумевает создание альтернативы НАТО, вот только ведущую скрипку в новом блоке предстоит играть не американцам, а Франции и Германии.

По мнению ряда экспертов, катализатором тут послужили постоянные упреки президента США Дональда Трампа, требующего от своих союзников вкладывать больше денег в бюджет Североатлантического альянса. Европе и так надоело финансировать военные операции НАТО (главным образом — США) по всему миру: согласно программе PESCO, в ближайшие годы страны ЕС намереваются увеличить расходы прежде всего на свои собственные армии и закупку собственного оружия. И когда они нарастят "клыки", американские войска станут в регионе попросту ненужными.

Ранее сообщалось, что Евросоюз определил 15 пилотных проектов в рамках PESCO, нацеленных на совместную разработку, приобретение и использование сил и средств, а также проведение операций в сфере обороны и безопасности. В списке предложенных к реализации проектов фигурируют создание центра кризисного реагирования, усовершенствование системы морского наблюдения, разработка подводных беспилотных аппаратов для поиска и уничтожения мин, обмен информацией и реагирование на кибератаки и киберугрозы, формирование европейского логистического хаба с периферийными сетями, упрощение и стандартизация процедур трансграничной военной мобильности, открытие центра управления инструкторскими миссиями за рубежом, введение единого медицинского командования и оказание помощи силами военных в условиях катастроф. На сегодняшний день большинство из этих направлений в Европе курируют, как несложно догадаться, американцы.

Ослабление военного ошейника США, который уже давно жмет шею странам ЕС, в перспективе может пойти на пользу и России. Во-первых, с точки зрения безопасности. Во-вторых — экономики. Без опоры на свои вооруженные силы в Европе Вашингтону будет гораздо сложнее принуждать ее, например, к введению новых санкций против Москвы.