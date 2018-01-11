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Безопасность

Как у себя дома. Европейцев все больше раздражают американские военные

19:5011.01.2018
(обновлено: 19:58 11.01.2018)
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© AFP 2017 / DPA/Martin GoldhahnВертолет ВВС США на американской авиабазе Рамштайн, ГерманияВертолет ВВС США на американской авиабазе Рамштайн, Германия
© AFP 2017 / DPA/Martin Goldhahn

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Шесть седельных тягачей прижались к обочине. Экспедиторы, отчаянно жестикулируя, пытаются что-то объяснить полицейским, но те неумолимы: колонна дальше не пойдет. Картина, в принципе, привычная для крупной автомагистрали. Необычно выглядят разве что массивные 155-миллиметровые гаубицы на полуприцепах. Дорожная полиция Германии остановила под городом Баутцен федеральной земли Саксония конвой с американскими самоходками М109, следовавший из Польши. Причина — нарушения правил транспортировки, до устранения которых колонну отправили на спецстоянку.

Примечательно, что этот случай — первый, попавший в фокус внимания СМИ, хотя американские военные конвои в последние годы регулярно курсируют по Германии. Свою внутреннюю "бытовуху" союзники по НАТО огласке предавать не любят. Однако и политики, и население ряда стран — членов альянса все чаще высказывают недовольство засильем гостей из США, одетых в камуфляж.

"Махать не будем"

К досмотру американского конвоя стражи порядка подошли по-немецки тщательно. Провели контрольное взвешивание и выяснили: груз превышает габариты и слишком тяжел для полуприцепов. Каждый из тягачей перегружен примерно на 16 тонн. Кроме того, у экспедиторов отсутствовала часть необходимых документов, колонну не сопровождал эскорт, а водители не соблюдали режим сна и бодрствования. Последняя претензия саксонских гаишников в отношении военной колонны — явная придирка из разряда "у вас в автомобильной аптечке нет корвалола". По всей видимости, экспедиторы нарушают правила перевозки боевой техники не в первый раз, но в какой-то момент полиции это надоело и с организаторов перевозок принялись спрашивать по всей строгости.

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© Ruptly
Немецкие полицейские остановили колонну американских гаубиц из Польши

Явно устали от американских танков на своей земле и представители власти рангом повыше. Третьего января немецкое издание Potsdamer Neuste Nachrichten процитировало премьер-министра федеральной земли Бранденбург Дитмара Войдке, сообщившего, что он не намерен приветствовать американских солдат и "махать им рукой на улице", поскольку "снующие туда-сюда танки" не принесут Германии пользы в долгосрочной перспективе. Политик заявил, что Берлин должен нести историческую ответственность за поддержание хороших отношений с Москвой, и подчеркнул, что ФРГ и ГДР никогда бы не объединились без согласия Советского Союза. "Мы об этом слишком быстро забыли", — констатировал премьер.

Американская военнослужащая. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер федеральной земли Германии отказался приветствовать военных из США
Издание отмечает, что подобным образом к американским войскам на своей земле относятся многие жители Восточной Германии. По словам автора, им свойственен "нескрываемый глубоко укоренившийся антиамериканизм". Впрочем, вряд ли недовольство населения бывшей ГДР можно объяснить только этим. В конце концов, мало кому понравится, что твой дом заокеанские гости превращают в укрепрайон. Причем быстрыми темпами.

Это понимают и на западе страны, где у города Рамштайн развернута крупнейшая американская военная база за пределами США. Этот объект — главный перевалочный пункт, через который в Европу из-за океана перебрасываются войска и боевая техника. Отсюда они потом через всю страну движутся на восток — в Польшу и страны Балтии. У стен базы периодически проходят антивоенные демонстрации неравнодушных немцев. Первая, состоявшая еще 11 июня 2016 года, собрала более трех с половиной тысяч человек.

Альянс без США

Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танковый мухлеж: зачем США нагнали бронетехники в Польшу
Многочисленные учения НАТО в рамках операции Atlantic Resolve в Прибалтике и Восточной Европе тоже воспринимались местным населением в штыки. В Эстонии танковые колонны на первых порах встречали с цветами. Однако "броуновское движение" военных по территории этой небольшой страны вызвало восторг и понимание далеко не у всех. Многие жаловались в соцсетях на повышенную аварийность на трассах, грохот стрельбы и танковых дизелей, разбитые траками боевой техники дороги и снующих повсюду людей в камуфляже. Против маневров выступили эстонские левые, распространяющие в городах и сельской местности листовки с призывами поддержать их антивоенную кампанию STOP NATO и вернуть стране "реальную независимость и уверенность в будущем". По мнению активистов, о суверенитете государства невозможно вести речь, пока на его территории базируются иностранные войска.

© AFP 2017 / Raigo PajulaВице-президент США Майк Пенс во время выступления в Эстонии
© AFP 2017 / Raigo Pajula
Вице-президент США Майк Пенс во время выступления в Эстонии

Хотя правительства государств Западной Европы официально поддерживают наращивание военного присутствие США вблизи российских границ, неофициально они принимают меры, чтобы со временем от него избавиться. В декабре прошлого года лидеры стран ЕС запустили программу Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO). По сути, это соглашение подразумевает создание альтернативы НАТО, вот только ведущую скрипку в новом блоке предстоит играть не американцам, а Франции и Германии.

Солдаты отряда Еврокорпуса c флагом ЕС
© AFP 2017 / Frederick Florin
Мухи и котлеты: как Евросоюз США свое PESCO показывал
По мнению ряда экспертов, катализатором тут послужили постоянные упреки президента США Дональда Трампа, требующего от своих союзников вкладывать больше денег в бюджет Североатлантического альянса. Европе и так надоело финансировать военные операции НАТО (главным образом — США) по всему миру: согласно программе PESCO, в ближайшие годы страны ЕС намереваются увеличить расходы прежде всего на свои собственные армии и закупку собственного оружия. И когда они нарастят "клыки", американские войска станут в регионе попросту ненужными.

Ранее сообщалось, что Евросоюз определил 15 пилотных проектов в рамках PESCO, нацеленных на совместную разработку, приобретение и использование сил и средств, а также проведение операций в сфере обороны и безопасности. В списке предложенных к реализации проектов фигурируют создание центра кризисного реагирования, усовершенствование системы морского наблюдения, разработка подводных беспилотных аппаратов для поиска и уничтожения мин, обмен информацией и реагирование на кибератаки и киберугрозы, формирование европейского логистического хаба с периферийными сетями, упрощение и стандартизация процедур трансграничной военной мобильности, открытие центра управления инструкторскими миссиями за рубежом, введение единого медицинского командования и оказание помощи силами военных в условиях катастроф. На сегодняшний день большинство из этих направлений в Европе курируют, как несложно догадаться, американцы.

© Flickr / U.S. Army EuropeАмериканские солдаты на территории военной базы в Кайзерслаутерне, Германия
© Flickr / U.S. Army Europe
Американские солдаты на территории военной базы в Кайзерслаутерне, Германия

Ослабление военного ошейника США, который уже давно жмет шею странам ЕС, в перспективе может пойти на пользу и России. Во-первых, с точки зрения безопасности. Во-вторых — экономики. Без опоры на свои вооруженные силы в Европе Вашингтону будет гораздо сложнее принуждать ее, например, к введению новых санкций против Москвы.

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Безопасность
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Cicicipi
Фуфло. Не может раздражать то к чему есть многолетняя привычка. Ес встала в позу и получает то самое привычное удовольствие, десятилетиями.
20:08
11.01.2018
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igor nigarb
ЕС пора создавать свою единую армию для защиты границ вместо малопонятного по нынешним целям НАТО, создававшейся для противостоянию коммунизму, которого больше нет и в помине.
20:18
11.01.2018
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