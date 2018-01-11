Генштаб сообщил об угрозе применения террористами БПЛА в любой точке мира

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Появилась угроза применения террористами беспилотников в любой точке мира, заявил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС России генерал-майор Александр Новиков.

"Результаты анализа полученных образцов дронов и их применения (при отраженной атаке боевиков на российские военные объекты в Сирии в ночь на 6 января – ред.) позволяют сделать… выводы: появление реальной угрозы, связанной с применением беспилотных летательных аппаратов в террористических целях в любой точке мира, которая требует принятия соответствующих мер по ее нейтрализации", — сказал он.

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