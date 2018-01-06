Глава МЧС приказал взять на контроль обеспечение безопасности на Рождество

НАРЬЯН-МАР, 6 янв — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал взять на особый контроль все вопросы обеспечения безопасности на Рождество.
"Возьмите под жёсткий контроль все вопросы обеспечения безопасности на Рождество и проведение всех профилактических мероприятий, так как большое количество людей пойдёт на рождественские службы", — распорядился министр. Он сообщил, что надзорные органы МЧС работают в усиленном режиме.
Пучков попросил всех россиян в оставшиеся праздничные дни "быть внимательными, аккуратными и выполнять все рекомендации и МЧС, и региональных комиссий по чрезвычайным ситуациям".
Как сообщили в пресс-службе МЧС России, надзорными органами министерства проведены проверочно-профилактические мероприятия более 8900 храмов и церквей.
Всего к обеспечению пожарной безопасности привлечены более 61 тысячи сотрудников МЧС России и 12 тысяч единиц техники.