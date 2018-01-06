Глава МЧС приказал взять на контроль обеспечение безопасности на Рождество

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. Архивное фото

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. Архивное фото

НАРЬЯН-МАР, 6 янв — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал взять на особый контроль все вопросы обеспечения безопасности на Рождество.

В ходе рабочей поездки Ненецкий автономный округ он проверил обеспечение безопасности храма в Нарьян-Маре и связался по видеосвязи из Ненецкого спасательного центра с Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС России.

"Возьмите под жёсткий контроль все вопросы обеспечения безопасности на Рождество и проведение всех профилактических мероприятий, так как большое количество людей пойдёт на рождественские службы", — распорядился министр. Он сообщил, что надзорные органы МЧС работают в усиленном режиме.

Пучков попросил всех россиян в оставшиеся праздничные дни "быть внимательными, аккуратными и выполнять все рекомендации и МЧС, и региональных комиссий по чрезвычайным ситуациям".

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, надзорными органами министерства проведены проверочно-профилактические мероприятия более 8900 храмов и церквей.

Всего к обеспечению пожарной безопасности привлечены более 61 тысячи сотрудников МЧС России и 12 тысяч единиц техники.