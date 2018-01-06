Почти сорок тысяч росгвардейцев обеспечивают безопасность на праздниках

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Около 40 тысяч сотрудников Росгвардии обеспечивают безопасность во время новогодних и рождественских праздников в России, сообщили РИА Новости в департаменте по взаимодействию со СМИ ведомства.

По словам собеседника агентства, в период с 31 декабря по 8 января на территории РФ для обеспечения безопасности граждан задействованы "свыше 40 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии".

В целях безопасности группы задержания находятся рядом с местами, где проводятся массовые новогодние гуляния. Ведомство также усилило контроль объектов производства, торговли, хранения и использования огнестрельного оружия.

"Приняты меры к минимизации перевозки и транспортировки огнестрельного оружия и патронов вблизи мест проведения праздничных мероприятий", — заключили в ведомстве.