ВДВ России в 2018 году проведут совместные учения в Египте

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Воздушно-десантные войска (ВДВ) России в 2018 году проведут совместные учения в Египте, заявил в субботу начальник отдела организации и планирования миротворческой деятельности в ВДВ России Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ полковник Алексей Сгибнев.

"В следующем году, они нас уже пригласили, учения будут проводиться на территории Египта", — сказал Сгибнев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

В 2017 году совместные тактические учения подразделений Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет "Защитники дружбы-2017" прошли в РФ на территории Краснодарского края. В ходе учений было выполнено десантирование, совершены маневр в район выполнения учебно-боевых задач, захват и удержание горного перевала на Кубани.

Первые международные антитеррористические учения "Защитники дружбы" состоялись в 2016 году районе египетской Александрии.