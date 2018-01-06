В Махачкале прошли учения по задержанию условных подводных диверсантов

АСТРАХАНЬ, 6 янв — РИА Новости. Моряки отряда противоподводно-диверсионных сил и средств (ПДСС) Каспийской флотилии (КФл) провели в Махачкале учения по задержанию подводных диверсантов условного противника с использованием системы наблюдения и контроля за подводной обстановкой, сообщила в субботу пресс-служба Южного военного округа.

"Личный состав отряда ПДСС КФл провел учение по задержанию подводных диверсантов условного противника с использованием системы наблюдения и контроля за подводной обстановкой в пункте базировании соединения кораблей флотилии в городе Махачкала, республика Дагестан", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что в учениях были задействованы противодиверсионный катер многоцелевого назначения проекта 21980 "Грачонок" и несколько единиц быстроходных лодок.

По легенде учений, дежурной сменой поста наблюдения при использовании комплекса обнаружения и слежения за подводными объектами и подводной обстановкой в районе пункта базирования кораблей были обнаружены движущиеся подводные объекты. По характеристикам они были классифицированы как человеческие фигуры.

На кораблях была объявлена тревога, выставлена вахта противоподводно-диверсионного обнаружения, технические средства и вооружение приведены в готовность к применению. В район нахождения объектов был направлен противодиверсионный катер "Грачонок" с отрядом ПДСС.

Личный состав отряда, используя технические средства, обнаружил место нахождения группы диверсантов. Под воду были спущены боевые пловцы, которые захватили "диверсантов" и доставили их на берег.