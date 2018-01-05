МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Более 60 пусков иностранных и российских баллистических ракет и ракет космического назначения были обнаружены в 2017 году дежурными средствами системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны космических войск Воздушно-космических сил России, сообщил в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

Основу радиолокационных средств наземного эшелона СПРН составляют РЛС нового поколения типа "Воронеж".

В настоящее время семь новых радиолокационных станций (РЛС) "Воронеж" несут боевое дежурство на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областей, Краснодарского, Красноярского и Алтайского краев, продолжаются работы по созданию новых РЛС в Мурманской области и Республике Коми, говорится в сообщении.

"Проведена полная модернизация пункта управления космического эшелона системы. Специалисты космических войск ВКС проводят летно-конструкторские испытания двух космических аппаратов орбитальной группировки Единой космической системы, которая станет основой космического эшелона СПРН и позволит существенно снизить время обнаружения пусков баллистических ракет, а также значительно повысить оперативность и достоверность информации предупреждения военно-политического руководства страны о ракетных угрозах", — подчеркнуто в сообщении.

Российская СПРН решает задачи получения и выдачи траекторных данных для формирования информации предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, необходимой информации для системы ПРО Москвы, а также выдачи данных о космических объектах для системы ККП в интересах информационного обеспечения решения задач сдерживания от нанесения ракетных ударов по РФ и повышения эффективности ответных действий Вооруженных сил РФ.