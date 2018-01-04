Рогозин ответил на заявление Альфа-банка об отказе от обслуживания оборонки

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Альфа-банк не имел разрешения работать со средствами гособоронзаказа, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин, комментируя заявление зампреда совета директоров банка по обслуживанию предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ранее первый зампред совета директоров банка Олег Сысуев сообщил "Эху Москвы" , что Альфа-банк уведомил оборонные предприятия, что перестает обслуживать их из-за санкций. Он

В декабре основатель "Альфа-Групп" Михаил Фридман в интервью Forbes заявил, что из-за западных санкций банк перестает обслуживать российские оборонные предприятия. "Ну что делать. Конечно, мы оттуда ушли", — сказал он.

"Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за "риска санкций". Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа", — написал он в Facebook.