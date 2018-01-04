Балтийский флот в 2018 году пополнится комплексом С-400

КАЛИНИНГРАД, 4 янв – РИА Новости. Соединение ПВО Балтийского флота (БФ) в 2018 году пополнится еще одним зенитным ракетным комплексом С-400 "Триумф", сообщил в четверг начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.
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Он также отметил, что в следующем году силы и войска флота примут участие в нескольких десятках мероприятий боевой подготовки различной направленности.
"Экипажам кораблей и судов флота предстоят межфлотские переходы и дальние походы и в Атлантику, Арктику, Восточное Средиземноморье, Индийский и Тихий океаны", — сказал Мартов.
По его словам, БФ также ждет пополнение в части морской авиации. Планируется поступление новых и модернизированных самолетов Су-30СМ и вертолетов Ка-27М. Знаковым мероприятием станет проведение на полигоне Хмелёвка в августе 2018 года международного конкурса по профессиональной выучке "Морской десант-2018".