РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Россия уведомила США о ряде ограничений по Договору по открытому небу

20:2428.12.2017
4100334
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга. 28 декабря 2017Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга. 28 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия уведомила США о том, что с 1 января 2018 года введет ряд ограничений по Договору по открытому небу. В частности, американцам во время наблюдательных полетов запретят ночевки на трех аэродромах.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это ответной мерой на действия США. Вашингтон ранее обвинил Москву в нарушении условий договора. Представитель внешнеполитического ведомства посчитала заявления американской стороны "голословными" и посоветовала занять более конструктивную позицию.

"Действия США наносят ущерб Договору по открытому небу. Мы призываем наших американских коллег остановиться и заняться деполитизированным поиском решения проблем договора", — заявила Захарова.

Кроме того, она отметила, что попытки США диктовать России свои условия неприемлемы. По словам Захаровой, Москва будет зеркально реагировать на все агрессивные действия со стороны иностранных государств.

"Военно-дипломатические игры"

Москве известно о планах Вашингтона в рамках Договора по открытому небу ограничить полеты российской военной авиации над США, сообщили накануне РИА Новости в министерстве иностранных дел. Ранее о таких подготовлениях со ссылкой на источники написала Wall Street Journal. По данным газеты, американцы таким образом намерены ответить на "запрет Кремля на пролет над Калининградом".

Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
"С Россией так нельзя". Эксперт об ограничениях для США по ДОН
В рамках соглашений, как отмечает издание, дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тысячи километров. "Россия же ввела "сублимит" в 500 километров над Калининградом".

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский считает, что Россия тем самым ничего не нарушила.

"Там вся область с севера на юг меньше 500 километров. Если следовать букве договора, разведывательный полет возможен на дальность 5,5 тысячи километров. Они там часами будут кружить. Поэтому и ввели ограничения, обусловленные физико-географическими условиями российского эксклава", — полагает Мураховский.

Игорь Коротченко. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Эксперт оценил решение сократить число доступных для США аэродромов
Кроме того, он отметил, что основными средствами технической разведки в настоящее время являются космические. По мнению Мураховского, использование воздушных судов — "это скорее дань традиции, когда технические средства самолета позволяли в более высоком разрешении разглядеть во время полета, что под ним находится".

В связи с этим Мураховский считает, что все обвинения США в несоблюдении Россией договора – это прежде всего "военно-дипломатические игры", которые к самому документу имеют мало отношения.

Риск возврата к холодной войне

Споры вокруг Договора по открытому небу могут вывести кризис в российско-американских отношениях на принципиально новый уровень, отметил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в эфире радио Sputnik.  

"Все это, конечно, будет способствовать тому, что напряженность в отношениях между двумя странами, которая и так, на мой взгляд, уже достигла максимума, потолка и своего предела, будет, видимо, еще усиливаться. И это будет свидетельствовать о том, что стороны все больше впадают в противостояние, которое напоминает времена холодной войны", – сказал Топорнин.

Он отметил, что ухудшение отношений между "двумя самыми мощными военными державами" негативно отразится на стратегической ситуации во всем мире и может спровоцировать "цепную реакцию".

Договор по открытому небу

Свободная сирийская армия
© AFP 2017 / Stringer
Земля и воздух: Москва закрывает для США небо, а Сирия блокирует их базу
Договор по открытому небу в Хельсинки 24 марта 1992 года подписали представители 23 государств – членов ОБСЕ. Россия ратифицировала документ в мае 2001 года.

Соглашение призвано содействовать укреплению доверия между государствами. Страны-подписанты могут совершать облеты территорий друг друга, чтобы удостовериться, что иностранное государство не ведет подготовку к войне и не нарушает международные договоренности.

Самолет наблюдения не может быть оснащен каким-либо вооружением. Лайнер и установленная на нем аппаратура должны проходить международное освидетельствование. При этом на борту, по условиям договора, обязательно находятся представители того государства, над территорией которого проходит полет. 

Комментировать
Безопасность
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Кожакин
сложно все, как чего и сколько
21:52
28.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена