Россия уведомила США о ряде ограничений по Договору по открытому небу

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия уведомила США о том, что с 1 января 2018 года введет ряд ограничений по Договору по открытому небу. В частности, американцам во время наблюдательных полетов запретят ночевки на трех аэродромах.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это ответной мерой на действия США. Вашингтон ранее обвинил Москву в нарушении условий договора. Представитель внешнеполитического ведомства посчитала заявления американской стороны "голословными" и посоветовала занять более конструктивную позицию.

"Действия США наносят ущерб Договору по открытому небу. Мы призываем наших американских коллег остановиться и заняться деполитизированным поиском решения проблем договора", — заявила Захарова.

Кроме того, она отметила, что попытки США диктовать России свои условия неприемлемы. По словам Захаровой, Москва будет зеркально реагировать на все агрессивные действия со стороны иностранных государств.

"Военно-дипломатические игры"

Москве известно о планах Вашингтона в рамках Договора по открытому небу ограничить полеты российской военной авиации над США, сообщили накануне РИА Новости в министерстве иностранных дел. Ранее о таких подготовлениях со ссылкой на источники написала Wall Street Journal. По данным газеты, американцы таким образом намерены ответить на "запрет Кремля на пролет над Калининградом".

В рамках соглашений, как отмечает издание, дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тысячи километров. "Россия же ввела "сублимит" в 500 километров над Калининградом".

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский считает, что Россия тем самым ничего не нарушила.

"Там вся область с севера на юг меньше 500 километров. Если следовать букве договора, разведывательный полет возможен на дальность 5,5 тысячи километров. Они там часами будут кружить. Поэтому и ввели ограничения, обусловленные физико-географическими условиями российского эксклава", — полагает Мураховский.

Кроме того, он отметил, что основными средствами технической разведки в настоящее время являются космические. По мнению Мураховского, использование воздушных судов — "это скорее дань традиции, когда технические средства самолета позволяли в более высоком разрешении разглядеть во время полета, что под ним находится".

В связи с этим Мураховский считает, что все обвинения США в несоблюдении Россией договора – это прежде всего "военно-дипломатические игры", которые к самому документу имеют мало отношения.

Риск возврата к холодной войне

Споры вокруг Договора по открытому небу могут вывести кризис в российско-американских отношениях на принципиально новый уровень, отметил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в эфире радио Sputnik.

"Все это, конечно, будет способствовать тому, что напряженность в отношениях между двумя странами, которая и так, на мой взгляд, уже достигла максимума, потолка и своего предела, будет, видимо, еще усиливаться. И это будет свидетельствовать о том, что стороны все больше впадают в противостояние, которое напоминает времена холодной войны", – сказал Топорнин.

Он отметил, что ухудшение отношений между "двумя самыми мощными военными державами" негативно отразится на стратегической ситуации во всем мире и может спровоцировать "цепную реакцию".

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу в Хельсинки 24 марта 1992 года подписали представители 23 государств – членов ОБСЕ. Россия ратифицировала документ в мае 2001 года.

Соглашение призвано содействовать укреплению доверия между государствами. Страны-подписанты могут совершать облеты территорий друг друга, чтобы удостовериться, что иностранное государство не ведет подготовку к войне и не нарушает международные договоренности.

Самолет наблюдения не может быть оснащен каким-либо вооружением. Лайнер и установленная на нем аппаратура должны проходить международное освидетельствование. При этом на борту, по условиям договора, обязательно находятся представители того государства, над территорией которого проходит полет.