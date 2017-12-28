Россия уведомила США о ряде ограничений по Договору по открытому небу

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия уведомила США о том, что с 1 января 2018 года введет ряд ограничений по Договору по открытому небу. В частности, американцам во время наблюдательных полетов запретят ночевки на трех аэродромах.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это ответной мерой на действия США. Вашингтон ранее обвинил Москву в нарушении условий договора. Представитель внешнеполитического ведомства посчитала заявления американской стороны "голословными" и посоветовала занять более конструктивную позицию.
"Действия США наносят ущерб Договору по открытому небу. Мы призываем наших американских коллег остановиться и заняться деполитизированным поиском решения проблем договора", — заявила Захарова.
Кроме того, она отметила, что попытки США диктовать России свои условия неприемлемы. По словам Захаровой, Москва будет зеркально реагировать на все агрессивные действия со стороны иностранных государств.
"Военно-дипломатические игры"
Москве известно о планах Вашингтона в рамках Договора по открытому небу ограничить полеты российской военной авиации над США, сообщили накануне РИА Новости в министерстве иностранных дел. Ранее о таких подготовлениях со ссылкой на источники написала Wall Street Journal. По данным газеты, американцы таким образом намерены ответить на "запрет Кремля на пролет над Калининградом".
Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский считает, что Россия тем самым ничего не нарушила.
"Там вся область с севера на юг меньше 500 километров. Если следовать букве договора, разведывательный полет возможен на дальность 5,5 тысячи километров. Они там часами будут кружить. Поэтому и ввели ограничения, обусловленные физико-географическими условиями российского эксклава", — полагает Мураховский.
В связи с этим Мураховский считает, что все обвинения США в несоблюдении Россией договора – это прежде всего "военно-дипломатические игры", которые к самому документу имеют мало отношения.
Риск возврата к холодной войне
Споры вокруг Договора по открытому небу могут вывести кризис в российско-американских отношениях на принципиально новый уровень, отметил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в эфире радио Sputnik.
"Все это, конечно, будет способствовать тому, что напряженность в отношениях между двумя странами, которая и так, на мой взгляд, уже достигла максимума, потолка и своего предела, будет, видимо, еще усиливаться. И это будет свидетельствовать о том, что стороны все больше впадают в противостояние, которое напоминает времена холодной войны", – сказал Топорнин.
Он отметил, что ухудшение отношений между "двумя самыми мощными военными державами" негативно отразится на стратегической ситуации во всем мире и может спровоцировать "цепную реакцию".
Договор по открытому небу
Соглашение призвано содействовать укреплению доверия между государствами. Страны-подписанты могут совершать облеты территорий друг друга, чтобы удостовериться, что иностранное государство не ведет подготовку к войне и не нарушает международные договоренности.
Самолет наблюдения не может быть оснащен каким-либо вооружением. Лайнер и установленная на нем аппаратура должны проходить международное освидетельствование. При этом на борту, по условиям договора, обязательно находятся представители того государства, над территорией которого проходит полет.