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Безопасность

Белая смерть: самые хитрые приемы зимней маскировки разведчиков и танкистов

08:0028.12.2017
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкТренировка курсантов Арктического подразделения ДВВКУТренировка курсантов Арктического подразделения ДВВКУ
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Воины-призраки в белом камуфляже быстро и бесшумно занимают позиции на опушке зимнего леса. Боевая задача — организовать засаду на пути следования конвоя условного противника. Проходит минута — и даже самый наблюдательный человек не смог бы рассмотреть десяток бойцов в полном боевом снаряжении. Они залегают в снегу в считаных метрах от проходящей вдоль леса проселочной дороги и замирают в ожидании. На этой неделе разведчики 102-й российской военной базы в Гюмри приступили к выполнению учебно-боевых задач в зимних условиях. Тренировки мало чем отличаются от полноценного рейда по тылам противника: как и на войне, бойцы обязаны соблюдать максимальную скрытность, двигаться бесшумно и эффективно использовать местность, чтобы получить преимущество.

Зимняя маскировка всегда была одной из самых сильных сторон русского солдата. За десятилетия военные придумали и опробовали на практике великое множество хитрых тактических приемов, которые позволяют обмануть противника и застать его врасплох. О самых интересных и неочевидных решениях — в материале РИА Новости.

Комбинированный подход

Одной из наиболее полных и подробных инструкций для "стелс-солдат" до сих пор является отпечатанное Воениздатом в 1985 году "Руководство по инженерным средствам и приемам маскировки Сухопутных войск". В нем подробно разбираются сильные и слабые стороны того или иного камуфляжа, особенности разных типов местности, перечисляются подручные средства, с помощью которых можно надежно спрятать хоть дивизию, и многое другое. Зимнее время года авторы руководства однозначно характеризуют как сложное для маскировки войск.

© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкТренировка курсантов Арктического подразделения ДВВКУ
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Тренировка курсантов Арктического подразделения ДВВКУ

"Фон снега из-за однообразия поверхности затрудняет маскировку, так как на снегу хорошо видны следы деятельности войск и объектов, особенно с воздуха, — говорится в издании. — В то же время снег является наиболее доступным маскировочным материалом, а снегопады способствуют сокрытию объектов и следов".

Тренировка разведчиков в горной местности. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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В зимних условиях главным другом солдата на войне становится маскировочный халат белой защитной окраски. Бойца в такой одежде очень сложно обнаружить даже в чистом поле, если он удачно заляжет и не слишком нарушит целостность снежного покрова. В то же время такое зимнее снаряжение резко теряет свои маскирующие свойства, если на местности много проталин и растительности. Ярко-белый силуэт на тающем снегу становится заметным даже с большого расстояния. В таких случаях военные предпочитают камуфляж с деформирующей окраской — белый с темными пятнами. Такой рисунок иногда наносится на внутреннюю поверхность маскхалата — разведчику достаточно "легким движением руки" вывернуть его наизнанку.

Впрочем, опыт двух антитеррористических кампаний в Чечне выявил один серьезный недостаток штатных маскхалатов. В лесистой местности белый силуэт очень заметен на фоне темных деревьев даже с большого расстояния. Впрочем, солдатская смекалка помогла решить и эту проблему. Многие разведчики и бойцы спецподразделений отправлялись на задания в "комбинированной" одежде — белых штанах от маскхалата, сливающихся со снежным покровом, и пятнистых зеленых бушлатах, которые, в свою очередь, не выделялись на фоне лесной растительности. Разглядеть такого бойца, даже если он выпрямится во весь рост на опушке, становится гораздо сложнее.

Бинты и "хобот"

Чтобы скрыть лица, разведчики часто носят зимой белые балаклавы с прорезями для глаз. Эти маски часто имеют "хобот" — длинный нижний край, который заправляется под одежду. Он выполняет две задачи: маскирует пар от дыхания и направляет тепло под форму, согревая бойца. Защитные шлемы, как правило, либо окрашиваются белой краской, либо оклеиваются бумагой или тканью. Проще всего замаскировать оружие — его достаточно обмотать бинтом из индивидуальной аптечки. Но делать это нужно осторожно, чтобы ткань не мешала работе подвижных частей автомата или винтовки.

Особенно сложно зимой снайперам, которым нужно не только оставаться полностью незаметными, но и неподвижно лежать на морозе часами, поджидая цель. Чтобы за это время не околеть, стрелки часто делают себе укрытия. Их устройство зависит от личных предпочтений и опыта снайпера. Как правило, это стандартный одиночный окоп для стрельбы лежа или с колена с небольшим бруствером по фронту. Но, в отличие от обычного пехотного укрытия, у такой ячейки может быть "крыша". В качестве ее каркаса используют ветки, которые накрывают лапником или плащ-палаткой. Сверху вся эта конструкция тщательно засыпается снегом. В таком окопе бойцу гораздо теплее — можно даже погреть руки, например, от свечи. И еще один нюанс: снайперы часто поливают бруствер водой из фляги. Делается это для того, чтобы при выстреле над укрытием не поднималось демаскирующее облачко снежной пыли.

Военные учения. Архивное фото
© Sputnik / Илона Хварцкия
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Российские разведчики совершили марш-бросок через "засады" в Абхазии
Отдельно следует упомянуть шумовую маскировку. В морозную зимнюю ночь даже тихий звук распространяется очень далеко. Скрип лыж, хруст снежного наста под ботинками, бряцанье снаряжения — все это можно услышать с большого расстояния. В годы Великой Отечественной войны советские разведчики шли на различные ухищрения, чтобы противник не услышал их приближение. Так, бойцы одной из частей перед переходом по снежному насту подшили к подошвам валенок вырезанные из шубы лоскуты, а некоторые обмотали ноги тряпками из мягкого материала. Этот прием позволил им незамеченными подобраться к наблюдательному пункту немцев и захватить "языка".

Сеть и газета

Боевую технику зимой спрятать гораздо сложнее, чем человека. Во-первых, из-за ее размеров, во-вторых, из-за бросающихся в глаза геометрических форм — человек легко может разглядеть угловатый силуэт с большого расстояния. Основным средством маскировки техники зимой является защитная белая окраска. Ее главный недостаток — большая заметность на темном фоне: быстро перекрасить 40-тонный танк, по понятным причинам, не получится. Экипажи боевых машин в таком камуфляже вынуждены действовать предельно осмотрительно и активно пользоваться складками местности — не выезжать на пригорки, не маячить на фоне леса и так далее.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПодготовка военнослужащих в зимних условиях на полигоне
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Подготовка военнослужащих в зимних условиях на полигоне

"Не допускается расположение военной техники и вооружения без зимнего камуфляжа на местности таким образом, чтобы их силуэты наблюдались противником на фоне неба или на светлом фоне, — говорится в "Руководстве по инженерным средствам и приемам маскировки Сухопутных войск". — Для уменьшения заметности открыто расположенной военной техники, особенно в зимнее время, ее следует располагать на имеющихся или специально подготовленных контрастных к фону темных пятнах".

Особняком стоит проблема маскировки техники в межсезонье, когда белый цвет не является преобладающим. В этом случае, как правило, используется деформирующая трехцветная окраска. С наступлением снежного периода пятна одного или двух цветов закрашиваются белым. Плюсом пятнистой окраски является метод ее нанесения. Выступающие части, как правило, затемняются, а вогнутые высветляются. Это ломает привычный человеческому глазу силуэт — и разглядеть тот же танк становится сложнее.

© РИА Новости / Александр ПоляковПерейти в фотобанкАртиллерийская установка "Шилка" Сибирского военного округа во время учений на полигоне Алабино
© РИА Новости / Александр Поляков
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Артиллерийская установка "Шилка" Сибирского военного округа во время учений на полигоне Алабино

Если же в бой придется бросать бронетанковые резервы, которые просто-напросто не успели выкрасить в зимний камуфляж, экипажи будут вынуждены идти на различные ухищрения с использованием подручных средств. К ним относится, например, самая обычная белая сеть. Она очень сильно искажает силуэт, если смотреть на него издали. Есть и более экзотичные способы повысить скрытность бронетехники. К примеру, в феврале 2017 года белорусские танкисты, поднятые по тревоге на учения, буквально за полчаса смогли "выкрасить" свои машины в зимний камуфляж. Они где-то раздобыли подшивки старых газеты, вымочили их в воде и облепили броню. На морозе бумага пристала к металлу намертво. Танкисты успешно выполнили все учебные задачи, в очередной раз доказав, что армейская смекалка не знает границ.

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