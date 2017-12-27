Источник: РФ сократит для США число аэродромов по договору об открытом небе

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия сократит с 1 января 2018 года число аэродромов, которые США разрешено использовать согласно договору по открытому небу, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

"Речь идет о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января", — сказал источник.

Собеседник агентства пояснил, что речь идет о намерении США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.

В сентябре издание Wall Street Journal сообщило, что американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над США в рамках договора по открытому небу. В частности, могут быть ограничены полеты полеты над Аляской и Гавайями. По данным газеты, подготовка ограничений на полеты над территорией США стала ответом американских властей на ужесточение правил полетов над Калининградом. По информации WSJ, в рамках договора по открытому небу дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тысячи километров, в то время как над Калининградом Россия ограничила их дальность до 500 километров.

В Кремле США призвали выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.