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Безопасность

Попутали берега. Что может ждать американских морпехов в России

08:0026.12.2017
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© Flickr / DoD / Staff Sgt. Steve CushmanМорпехи США во время учений в НорвегииМорпехи США во время учений в Норвегии
© Flickr / DoD / Staff Sgt. Steve Cushman

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Вадим Саранов. Американские морпехи готовятся к теоретической войне с Россией. На прошлой неделе командующий корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер открыто допустил возможность вооруженного конфликта между США и Россией. Среди наиболее вероятных направлений вторжения потенциального противника эксперты называют Мурманскую область, Крым и Приморье. Позже официальный представитель Пентагона Эрик Дент в комментарии газете The Washington Post  пояснил, что Неллер лишь хотел таким образом "мотивировать военнослужащих". По всей видимости, хотел смягчить. О том, к каким именно действиям американские генералы мотивируют своих бойцов и на что на самом деле способен Корпус морской пехоты США, — в материале РИА Новости.

Дивизии вторжения

Численность корпуса морской пехоты (КМП) США вместе с резервистами составляет более 220 тысяч штыков. Основной ударный кулак КМП — три дивизии, каждая из которых имеет на вооружении 70 танков "Абрамс" M1A1, 108 самоходных и буксируемых гаубиц, 208 БТР и около 3000 автомобилей. Еще одна дивизия численностью в 50 тысяч человек в краткие сроки может быть укомплектована резервистами. Авиационный парк морской пехоты составляют около 1100 вертолетов и самолетов, среди которых и новейший истребитель F-35B. В кризисных ситуациях из состава КМП формируются экспедиционные корпуса и бригады, которые, по сути, могут воевать на полном самообеспечении. Их автономность достигает 60 суток. Самыми масштабными конфликтами, в которых довелось участвовать американским морпехам после Второй мировой, стали войны в Корее и Вьетнаме, операции НАТО в Ираке, Афганистане и Югославии. Однако самым вероятным противником для американских морпехов со времен холодной войны продолжает оставаться Россия.

Города мира. Осло
© РИА Новости / Александр Вильф
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Военный эксперт: Норвегия рискует стать заложницей глобальной игры США
"Корпус морской пехоты США представляет собой достаточно серьезную угрозу, — считает военный эксперт, капитан первого ранга Константин Сивков. — В случае агрессии американская  морская пехота будет в первую очередь задействована на северном направлении, ее целью станет захват баз подводных лодок в Мурманской области. На юге высадка может произойти  в Крыму, на Дальнем Востоке, это скорее всего будет Камчатка, где также базируются стратегические подводные лодки". 

По словам Сивкова, Вооруженных силы России  активно отрабатывают тактику противодесантных операций, в том числе и на учениях. Главные составляющие успеха такой операции — недопущение завоевания противником господства в воздухе, нанесение ударов по десанту и силам прикрытия на переходе морем, удары по кораблям отряда непосредственно в районе высадки и бой на берегу. Вообще же, как считают эксперты, классический морской десант является достаточно уязвимой целью. Состав амфибийно-десантных сил ВМС США, необходимых для высадки только одной дивизии, может состоять из более чем 50 кораблей и судов обеспечения, что практически полностью исключает фактор внезапности и дает противнику время на подготовку к обороне побережья.

© AFP 2017 / NTB Scanpix/ Ned AlleyАмериканские морские пехотинцы высаживаются в Стурдале, Норвегия. 16 января 2017
© AFP 2017 / NTB Scanpix/ Ned Alley
Американские морские пехотинцы высаживаются в Стурдале, Норвегия. 16 января 2017

Одна из главных угроз для десанта — береговые ракетные и артиллерийские комплексы, которые в последнее время  активно поступают на вооружение ВМФ России. Среди них — береговой ракетный комплекс "Бал", поражающий цели на расстоянии до 260 километров. При этом "Бал" имеет возможность скрытного обнаружения целей, а его залп может состоять из 32 ракет.

Другим неприятным сюрпризом для вражеского десанта может оказаться самоходный 130-миллиметровый артиллерийский комплекс "Берег", который имеет возможность уничтожать надводные цели, в том числе и скоростные, на дистанциях до 22 километров. Скорострельность комплекса достигает 12 выстрелов в минуту. "Берег" может топить корабли противника практически в автономном режиме — корректировку стрельбы осуществляет система управления огнем.

Словом, высадка на российский берег для американских морпехов, мягко говоря, будет не слишком комфортным предприятием, даже  если им удастся избежать "теплой" встречи с кораблями и подлодками ВМФ. "Пока у нас есть возможность для проведения таких противодесантных операций, они к нам не сунутся", — убежден Сивков. 

Месседж союзникам

Напомним, что численность американских морпехов в Норвегии, на встрече с которыми генерал Неллер сделал свое громкое заявление, составляет всего 300  человек, но представители командования КМП декларируют, что контингент может быть увеличен до трех тысяч военнослужащих.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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"Пусть их будет там хоть 30 тысяч, они ничего не смогут сделать, — рассказал РИА Новости директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — Десантные операции — это в первую очередь противостояние флотов. В Баренцевом море у нас действуют подводные лодки и надводные корабли и, я думаю, переиграть нас там не получится".

Не исключено, что месседж главного американского морпеха адресован не столько его подчиненным, сколько союзникам США по НАТО. "Заявление было сделано в Норвегии, а северный фланг НАТО, в который входят Великобритания, Норвегия и страны Балтии, жестко стоит на антироссийских позициях. США таким образом поддержали концепцию давления на Россию", — считает Коновалов. 

© Flickr / Official U.S. Navy PageУниверсальный десантный корабль Wasp ВМС США
© Flickr / Official U.S. Navy Page
Универсальный десантный корабль Wasp ВМС США

Разговоры о грядущей войне в Европе могут быть связаны и с постепенным сворачиванием военного присутствия США на Ближнем Востоке. Как отмечают в Пентагоне, оперативное внимание КМП будет в перспективе сфокусировано на России и азиатско-тихоокеанском регионе. Если врага нет, то его следует придумать. Возможно, именно такая логика заставляет американцев говорить о надвигающейся войне.

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Безопасность
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Кулешов
Что их ожидает? Холмики с крестами и без. Как немцев в свое время.
08:14
26.12.2017
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Harahalex37
В 1918 году они уже высаживались на русский север... Что потом стало с 500 моропехами в наших лесах можно прочитать у Пикуля в "Из тупика", очень поучительно.
08:32
26.12.2017
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