Глава СВР высоко оценил сотрудничество с США по линии спецслужб

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Работа Москвы и Вашингтона на уровне спецслужб строится вполне конструктивно и позитивно, заявил глава внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Деталями не поделюсь, но это часть большой совместной работы. Хотел бы подчеркнуть, что взаимодействие между разведками и органами безопасности разных стран, в том числе и наше взаимодействие с нашими коллегами из Соединенных Штатов, строится вполне конструктивно", — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос о деталях помощи США в обезвреживании террористов, готовивших теракт в Петербурге.

"Мы вполне позитивно оцениваем эту работу. Это очень много — получить вовремя оперативную, сигнальную информацию, с тем чтобы на основе этой информации провести дельнейшую скрупулёзную работу", — добавил он.

"Сотрудничество идет на регулярной основе, и вообще партнерский канал очень хорошо работает и по линии спецслужб, и федеральной службы безопасности", — сказал Нарышкин.

При этом он не стал отвечать на вопрос, есть ли у российских спецслужб кто-то в разработке после задержания подозреваемых в Петербурге. "Это уже вы спрашиваете лишнее", — смеясь, сказал он.