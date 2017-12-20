ФСБ "переигрывают" иностранные спецслужбы, заявил Путин

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил умелую и тонкую работу сотрудников ФСБ РФ, которые переигрывают иностранные спецслужбы.

"Знаю, какую умелую, тонкую оперативную работу вы ведете, переигрывая иностранные разведки, нанося удары по преступности и коррупции. Уверен, что всегда будут незыблемыми такие требования к сотрудникам органов безопасности, как строгое следование конституции и закону, высочайшая ответственность, честность и личная порядочность, готовность выполнять самую сложную, самую трудную, порой самую опасную работу", — сказал Путин, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню работника органов безопасности.

Именно такие задачи, добавил президент, сотрудники ФСБ решали, "обеспечивая проведение антитеррористической операции в Сирии".