МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Информационно-коммуникационные технологии могут использоваться для провокации конфликта и даже войны между государствами, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

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"Недостаточный уровень киберзащищенности приводит к стагнации мирового развития, ведет к спаду деловой активности. В безопасности в цифровой сфере сегодня не может чувствовать себя никто — ни граждане, ни бизнес, ни государство. Ситуацию усугубляет то, что фактически в мире уже не первый год гонка информационных вооружений", — заявил он на международной конференции по кибербезопасности, проходящей в четверг в Москве.

"ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) могут стать детонатором развязывания межгосударственного военного конфликта, посредством киберпровокации можно довести государства до состояния конфронтации и даже войны", — добавил он.