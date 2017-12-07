В МИД пообещали зеркальный ответ, если США откажутся от договора по РСМД

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Если Вашингтон пойдет на шаги, означающие слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), ответ Москвы будет мгновенным и зеркальным, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Коммерсант".

"Мы подтверждаем вновь, что Россия привержена Договору о РСМД и настроена его выполнять в полном объеме без каких-либо отклонений от его требований. Но если американцы пойдут на шаги, означающие фактический слом договора, наш ответ будет, как сказал президент (РФ) Владимир Путин, "мгновенным и зеркальным", — сообщил Рябков.

Договор о РСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. В США неоднократно обвиняли РФ в нарушении договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности.

Москва в прошлом отрицала обвинения США в нарушении этого договора.